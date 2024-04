Manuel Adorni: "La motosierra es para siempre"

Live Blog Post

Adorni: "La motosierra es para siempre"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que "la motosierra es para siempre" y que el superávit fiscal "por supuesto que es sostenible" en la previa de que la ley ómnibus XS llegue al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. “Lo que logramos lo logramos a pesar de la política”, remarcó el portavoz del presidente Javier Milei.

“Con la política o sin la política vamos a seguir adelante intentando cumplir con cada uno de los objetivos que propusimos”, reiteró el funcionario este jueves en su habitual conferencia de prensa y aseguró que el Gobierno no toma decisiones que "no sean sostenibles en el tiempo" ya que no son "improvisados".

“Si Dios así lo quiere y los argentinos lo consideran va a ser motosierra por ocho años”, prometió Adorni con la mira en las elecciones presidenciales de 2027.