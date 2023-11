Desde la clínica, Morales cruzó a Milei y defendió la salud y la educación pública

Live Blog Post

Para Losada "aceptar una disculpa no significa apoyar a Javier Milei"

Al llegar a la cumbre, Carolina Losada aseguró que "Juntos por el Cambio no tiene por qué romperse" y definió que "aceptar una disculpa no significa apoyar a Javier Milei", pero que no va a "apoyar a ninguno de los dos candidatos". "Nosotros debemos ser neutrales ante esta disyuntiva que se da. Mi candidata era Patricia Bullrich", se posicionó la senadora.

"A mí no me representa alguien como Milei. Nada de lo que sucedió me cambia, la gente va a hacer lo que quiera", remarcó la ex precandidata a gobernadora de Santa Fe y apuntó contra ambos candidatos presidenciales: "A mí no me representa ninguno de los dos. Hay un candidato que rifó el país por una elección; y el otro, habla de vender órganos. Yo no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos".

Carolina Losada.jpeg

"La fuerza de lo que somos se va a dar en el Congreso de la Nación y en los gobernadores, que han acordado tener una posición neutral", distinguió Losada y recordó: "La gente no vota lo que le dice el gobernador ni el legislador, sino hubieran votado a Patricia, la gente vota a quien quiere".

"Cada uno puede votar a quien piensa que lo represente más, al votante de Juntos por el Cambio no creo que lo represente ningún candidato", analizó la radical antes de ingresar a la cumbre.