Mar del Plata: Emiliano Giri postula a Agustín Neme a la intendencia y embarra la alianza PROlibertaria

El presidente del PRO de Mar del Plata , Emiliano Giri , postuló a Agustín Neme como posible candidato a intendente en las elecciones de 2027 y abrió un nuevo frente de tensión con La Libertad Avanza (LLA), que trabaja junto al partido amarillo para evitar internas y consolidar la candidatura de Diego Santilli a gobernador bonaerense.

En una entrevista con Radio Brisas, el dirigente amarillo defendió la autonomía de su partido para definir las candidaturas municipales. “El candidato a intendente del PRO lo va a decidir el PRO. Yo a Neme lo anotaría”, afirmó. La declaración contrasta con la estrategia de unidad que impulsan ambos espacios para las próximas elecciones.

Además, Giri aclaró que Neme, quien ejerció la intendencia durante la licencia de Guillermo Montenegro , tomó la decisión de regresar al Concejo Deliberante. El dirigente se encuentra con licencia sin goce de sueldo y tiene previsto retomar su banca. Su nombre, sin embargo, ya comenzó a instalarse en la discusión por la sucesión municipal.

La definición del titular del PRO marplatense introduce un elemento de conflicto en el armado electoral que diseñan Sebastián Pareja, por el team libertario, y Cristian Ritondo, por el equipo amarillo, cada uno, presidente de su partido en la provincia de Buenos Aires.

Ambos impulsan la candidatura de Santilli para pelear por la sucesión de Axel Kicillof, para lo cual será clave la sinergia de las fuerzas en los 134 distritos bonaerenses. La prioridad de la estrategia que comparten es evitar disputas que debiliten la competitividad de la alianza frente al peronismo.

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El propio Pareja respaldó públicamente la postulación del jefe de Gabinete nacional y dejó en segundo plano sus aspiraciones personales. El objetivo es ordenar la estructura territorial de los municipios y construir una propuesta electoral unificada para quitarle al peronismo el distrito que concentra el 37 por ciento del padrón electoral nacional.

En ese contexto, el planteo de Giri representa un obstáculo potencial para el esquema que pretende construir Santilli. La intención de que el PRO tenga un candidato propio en Mar del Plata podría obligar a una negociación adicional con LLA o derivar en una competencia interna, una alternativa que el armado provincial busca evitar. Por ahora, no existe una candidatura formalizada ni una ruptura entre los socios electorales.

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La Libertad Avanza y el PRO buscan evitar internas en 2027

El trabajo conjunto entre La Libertad Avanza y el PRO apunta a sostener la alianza electoral y ampliar su presencia territorial en la provincia de Buenos Aires. En septiembre, Santilli y Pareja transmitieron un mensaje de unidad durante una reunión partidaria en Bahía Blanca, con la intención de replicar el entendimiento político en los municipios bonaerenses.

La posición de Giri, sin embargo, marca una diferencia con ese objetivo. En la misma entrevista radial, el dirigente defendió la posibilidad de que el partido amarillo presente su propia oferta electoral y reivindicó las elecciones primarias como mecanismo para definir candidaturas. Su planteo deja abierta la discusión sobre cómo se resolverá la competencia municipal dentro de una eventual alianza provincial.

La situación adquiere especial relevancia en Mar del Plata, uno de los principales distritos electorales del interior bonaerense y territorio gobernado por el PRO desde la llegada de Montenegro a la intendencia. La definición de su sucesor será una pieza importante para el armado provincial, tanto por el peso electoral de la ciudad como por la necesidad de mantener cohesionados a los aliados.

Con Neme en el radar para disputar la intendencia, Giri instala una candidatura propia y condiciona las negociaciones que deberán encarar libertarios y amarillos. La incógnita es si esa postulación terminará integrada al acuerdo que promueve Santilli o si abrirá una disputa que complique el objetivo de llegar a 2027 con una oferta electoral unificada.