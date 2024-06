Ley ómnibus: Prefectura lanza gas lacrimógeno a diputados y manifestantes frente al Congreso

Plaza vallada

La concentración comenzará a las 9 y tuvo una vigilia previa en la Plaza de los Dos Congresos desde las 19 del martes motorizada por el ministro de Obras Públicas de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. El edificio del Congreso está vallado desde anoche y se espera un fuerte operativo de seguridad con efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calentó la previa con una advertencia. “Vale solamente la palabra, no vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso. Tenemos fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia. No hay tutia”, dijo.

La convocatoria busca meter presión a los senadores que sesionarán para tratar el proyecto de ley aprobado por Diputados, que incluye el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones, la reforma laboral y la eliminación de la moratoria previsional, entre otros puntos. Para un sector de los gremios más combativos, será un nuevo desafío callejero al gobierno de Javier Milei, luego de la multitudinaria marcha federal universitaria.

Advertencia de la CGT

"El día miércoles todos los trabajadores, jubilados y todos los sectores de la sociedad que se vean afectados si sale la ley nos concentramos en la Plaza Congreso para decirles a todos los senadores que todavía están dudando su voto que piensen que tienen una oportunidad histórica", dijo el viernes el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano. "A los senadores les decimos que la Patria está en peligro. O son héroes o son traidores", advirtió.

El camionero fue uno de los principales impulsores de la convocatoria dentro de la CGT, donde el tema de la marcha marcó diferencias. Junto a Ricardo Pignanelli, de SMATA, convocó a una conferencia a la que se sumaron referentes de la Corriente Federal como el diputado nacional Sergio Palazzo (La Bancaria), de la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky), Katopodis y la referente de Madres de Plaza de Mayo Tati Almeida.

No participaron de esa convocatoria de Moyano otros referentes de la mesa de conducción cegetista como Héctor Daer (Sanidad) ni Gerardo Martínez (UOCRA), que por esas horas estaban en Suiza participando de la conferencia de la OIT. En las últimas horas desde esos gremios confirmaron que participarán de la marcha, pero aseguraban que se desconocían los detalles de la concentración porque dentro de la central obrera no hubo reuniones organizativas ni comunicación.

Estatales y movimientos sociales

Se espera una presencia masiva de los gremios estatales. ATE convocó a un paro el miércoles para facilitar la movilización al Congreso y la CTA Autónoma que conduce Cachorro Godoy junto con la CTA-T de Hugo Yasky prometen una columna numerosa que ingresará a la Plaza por Avenida de Mayo.

La UTEP de Juan Grabois también forma parte de la convocatoria, junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur y movimientos piqueteros.

En tanto, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó la convocatoria a un paro martes y miércoles y la decisión de sumarse a la marcha para manifestar su rechazo a la ley ómnibus y para "exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra".