Elecciones en Independiente: Chiqui Tapia vs. Mauricio Macri, la pelea detrás del mano a mano Nakis-Gaudio

La tendencia a la polarización en las elecciones de Independiente de Avellaneda va cobrando volumen entre dos modelos bien identificados: el de Luciano Nakis , dirigente de la AFA cercano a Chiqui Tapia , y el del extenista Gastón Gaudio , apoyado por la superestructura del PRO y el establishment.

El club renovará sus autoridades el 13 de diciembre con la particularidad de que el oficialismo encabezado por Néstor Grindetti no presentará una lista propia. El exintendente de Lanús asumió la presidencia tras la renuncia de Fabián Doman , en abril de 2023, y luego fue ratificado por la Asamblea de Representantes.

Buena parte del PRO que lideraba Cristian Ritondo había respaldado aquella lista de Doman y Grindetti, aunque la ruptura política entre los referentes del PRO terminó con el acercamiento del diputado a la postulación de Gaudio. El extenista rechazó hace semanas en una entrevista radial que Mauricio Macri impulsara su candidatura. Sin embargo, distintos sectores políticos lo vinculan con la propuesta de incorporar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino .

El sistema que se utiliza en otras federaciones del fútbol sudamericano es una obsesión que el expresidente tiene hace décadas. La ruptura con Grindetti, histórico colaborador de Macri, tiene su origen en la disputa entre ambos por la implementación de las SAD en Independiente, lo que terminó rompiendo una relación de más de 40 años, ante la fuerte resistencia del exintendente de Lanús.

El respaldo político a Gaudio también incluye a la senadora Patricia Bullrich , quien en aquella oportunidad celebró el triunfo de la lista encabezada por Doman y apoyada por el PRO. A su vez, el extenista cobra exposición en los grandes medios de comunicación como ESPN y Radio La Red y protagonizó una entrevista con Mario Pergolini en el prime time de Canal 13. Con esa presencia mediática, Gaudio amplía su visibilidad, que es utilizada como uno de los ejes centrales de su campaña.

Gastón Gaudio.

Gastón Gaudio y la promesa de inversiones millonarias

Gaudio sostiene que tiene acordado un patrocinio para Independiente con respaldo económico atribuido al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La propuesta contempla publicidad en la indumentaria y la posibilidad de negociar derechos vinculados al nombre del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Los anuncios económicos se convirtieron en uno de los ejes de la disputa electoral, con la promesa de Gaudio de concretar esos fondos provenientes de Asia y una red de contactos con sponsors que aportarían una inyección millonaria en el club.

Mauricio Macri, Gastón Gaudio y el emir de Qatar.

El extenista también sumó a su estructura al máximo referente histórico del club, Ricardo Enrique Bochini, y al exfutbolista Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Su candidatura encuentra cómodos espacios en programas de televisión y plataformas de streaming, formatos que ganaron protagonismo en la comunicación política y deportiva.

"Independiente"



Porque Gastón Gaudio, candidato a presidente del Rojo, anunció que Beto Alfaro Moreno será su Coordinador del Proyecto Futbolístico. pic.twitter.com/ngTBGK9POO — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) October 9, 2026

Luciano Nakis, el candidato de Chiqui Tapia

Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA, se presenta como una alternativa vinculada a la estructura dirigencial del fútbol argentino. Es hijo de Noray Nakis, histórico dirigente, expresidente de Deportivo Armenio y candidato a la presidencia de Independiente en 2005 y 2008. En ambas elecciones perdió frente a Julio Comparada.

La candidatura de Nakis suma dos respaldos relevantes. El exfutbolista Daniel Bertoni, ídolo del club, declinó su postulación original para incorporarse a su espacio. Fue uno de los primeros en lanzarse a la presidencia del Rojo para este turno electoral y todo indica que terminará apoyando a Nakis.

Luciano Nakis es apoyado por Chiqui Tapia.

No obstante, el nombre más fuerte que sumó Nakis es el de Sergio Agüero. El Kun, de excelente relación con Tapia, anunció su participación en la Lista Roja. El exdelantero conoce bien al candidato de sus años en la Selección Argentina y se acercó a la campaña con la promesa de importantes sponsors e inversiones. El exjugador aseguró que llegará con marcas y podría estar a cargo de las relaciones internacionales en la eventual comisión directiva.

Nakis construye su campaña a partir de una extensa trayectoria que se nutre de fuertes vínculos con el ascenso, el fútbol de Primera División y la administración del fútbol nacional. En las semanas previas a los comicios, recorre las peñas de Independiente y cuestiona que el modelo asociado a Macri y Gaudio garantice resultados institucionales y deportivos. Nakis, que viene haciendo reuniones periódicas con 200 o 300 socios en cada encuentro, es la principal carta en el escenario electoral del Rojo para combatir ese modelo.

Luciano Nakis y el Kun Agüero.

Enrique Sacco, la tercera vía

A fines de septiembre, el periodista Enrique Sacco formalizó su candidatura como una alternativa a los espacios de Gaudio y Nakis. El postulante del Movimiento Independiente Auténtico busca diferenciarse de las estructuras tradicionales y señala que ninguno de los integrantes de su eventual comisión directiva ocupó cargos dirigenciales en otras conducciones del club.

Sacco, pareja de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, afirma que no pretende transformar a Independiente en una SAD y asegura que trabajaba con un director deportivo con experiencia en la Premier League y en Asia. También sostiene que cuenta con dos fondos de inversión, uno de Estados Unidos y otro de Europa. Esas declaraciones formaron parte de su propuesta electoral en el video del lanzamiento.

Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas.



Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente… pic.twitter.com/0ODErXetPy — Enrique Sacco (@enriquesacco) September 22, 2026

El Grupo Champagne y el peso de la política del club

El Grupo Champagne funciona como otro actor de influencia en la interna de Independiente. El espacio reúne a dirigentes históricos y tiene entre sus principales referentes a Daniel Seoane y Ritondo. Seoane ocupa la Secretaría General en la gestión de Grindetti y había participado en la primera comisión directiva encabezada por Hugo Moyano.

El sector acompañó la primera presidencia de Moyano, pero se distanció cuando se profundizaron los conflictos internos, en particular tras la ruptura entre el dirigente camionero y su hijo Pablo Moyano. También forman parte de ese entramado Carlos Montaña, Jorge Damiani y Gustavo Lema, con presencia en las negociaciones políticas del club.

El Grupo Champagne junto a Hugo Moyano.

El Grupo Champagne había promovido la candidatura de Doman en 2022, junto con Grindetti y Juan Marconi. Luego operó en los medios poderosos de comunicación, principalmente en contra de la figura de Moyano, ahora de Grindetti y trabaja en la campaña de Gaudio. Tras las salidas de Doman y Marconi, la renuncia del primero dejó a la institución ante una transición que terminó con Grindetti al frente de la presidencia. Durante su gestión, el club afrontó juicios y buscó estabilizar sus cuentas, aunque terminará dejando un balance similar al que encontró.

La disputa electoral expone así dos proyectos con apoyos diferentes y una tercera opción que busca diferenciarse de ambos. El resultado de la votación definirá no sólo la próxima conducción de Independiente, sino también el rumbo de su política institucional, su estrategia comercial y sus vínculos con el poder del fútbol argentino.