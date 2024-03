Live Blog Post

El dólar blue abre sin cambios y se mantiene debajo de $1000

El dólar blue abrió este lunes a $965 para la compra y $995 para la venta, sin cambios con relación al último cierre. En tanto, el dólar MEP también inició la operaciones en el mismo nivel del viernes a $1.000,47, mientras que el contado con liquidación cede a $1032.

Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $848, con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 17%. El valor del billete en el Banco Nación es de $867 y en el promedio de los bancos es de $892,34. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1387,20.

El Banco Central compró el viernes US$165 millones. En lo que va de marzo ya adquirió U$S 1099 millones y desde el 13 de diciembre totaliza U$S 9521 millones. El nivel de reservas brutas se ubica en U$S 28.216 millones.