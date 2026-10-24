"El ajuste es el otro": Flávio Bolsonaro y el viejo truco de la derecha

Javier Milei, Flávio Bolsonaro y las tijeras para el ajuste que, jura también el brasileño, pagará la casta.

BRASILIA (enviado especial) "No vas a perder nada", dijo Mauricio Macri en el debate de 2015. "El ajuste lo va a pagar la casta", afirmó Javier Milei en 2023. "El tesouraço (tijeretazo) se va a hacer sobre la corrupción y la burocracia", prometió Flávio Bolsonaro en el enfrentamiento del viernes con Luiz Inácio Lula da Silva en la TV Globo.

En el debate, el presidenciable de la extrema derecha prometió gasto y más gasto. En forma de infraestructura, de salud, de educación, de refinanciación de deudas familiares a cargo del Estado, de estímulos a la producción, de jubilaciones y salarios en el Estado creciendo por encima de la inflación, de protección a las mujeres. ¿De dónde puede salir entonces el ajuste de 200.000 millones de reales —40.000 millones de dólares— que promueve?

Hay consenso entre los analistas de que semejante recorte es imposible sin afectar lo que aquí se llama "gasto obligatorio": pensiones, salarios, planes sociales y pisos constitucionales para la inversión presupuestaria en salud y educación.

El momento, a horas nada más de que se abran las urnas , es mejor no hablar de ciertas cosas, y hay una propensión de muchos brasileños a creer en esas mentiritas blancas.

A favor del candidato hay que decir que el déficit financiero del país —el que surge del pago de deudas, porque el primario no es problema— es la causa de las altas tasas de interés que el Tesoro debe aceptar para financiar una deuda interna de más de 11 billones de reales, equivalente al 83% del PBI. Para que la inflación no se desborde y se mantenga en torno al 5%, se hace necesario convalidar tasas de interés que superan en hasta diez puntos porcentuales el IPC.

La crisis de la deuda en mora, allá como acá

Más allá de los trastornos para el Tesoro, esto implica crédito más caro para las empresas y una pelota de endeudamiento y morosidad inmanejable para millones de familias. El candidato habló en el debate de la Globo de 80 millones de personas con deudas atrasadas. Es lo que pasa en Argentina, a escala brasileña.

El tema cala hondo en la población, lo que hace más digerible la idea del tesouraço… mientras caiga sobre otros.

Para el Ministerio de Hacienda o para algún otro vinculado a la economía se menciona a Daniella Marques, la coordinadora del equipo económico de campaña.

Daniella Marques, asesora económica de Flávio Bolsonaro, durante la última convención del Partido Liberal (foto: Vittor Sales).

Ultraliberal en lo económico y conservadora en lo social, Marques le viene a Bolsonaro hijo como anillo al dedo. Fue acercada a su entorno por quien fuera titular de Hacienda de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, lo que supone un sello de calidad —digamos— y, a la vez, marca la influencia del patriarca del clan en lo que, de concretarse se considerará un gobierno tutelado por él.

Hace un mes, Marques dijo que lo hecho por Milei constituye un "ejemplo excelente" de lo que Brasil debería hacer en términos de reducción de impuestos y desregulación. Un tributo al Coloso Federico Sturzenegger.

"Vamos a tomar como inspiración lo que ha hecho el gobierno de Milei en Argentina", remarcó en un del think tank Esfera Brasil.

El "tijeretazo" imposible, según Lula da Silva

El gobierno de Lula se desespera por decir lo que sus rivales no dicen.

El actual ministro de Hacienda, Dario Durigan, dijo que recortar 200.000 millones de reales del gasto público es imposible sin afectar servicios públicos y programas sociales. Economistas independientes coinciden con él.

Una de las ideas que el candidato de extrema derecha presenta para desburocratizar y ahorrar supone el reemplazo de empleados públicos por inteligencia artificial. El detalle es que, por ejemplo, un tercio de esos funcionarios son docentes universitarios. ¿Practicable?

Son los precios, Flávio

Además del posible compromiso, Durigan dijo en una entrevista con Canal UOL que dar de baja los subsidios a los combustibles aplicados por el contexto de guerra en el golfo Pérsico y entre Rusia y Ucrania dispararía los precios de las naftas en los surtidores por encima de los dos dólares.

"Si dijeran que frenarían los reajustes (de planes sociales y jubilaciones) y recortarían programas, aun así sería bastante difícil, pero al menos habría más claridad sobre su propuesta", se quejó.

Lo que Milei presentó como un plan basado en la motosierra, en Brasil se ha simbolizado con unas tijeras gigantes que aparecieron al principio, cuando Boplsonaro lanzó su candidatura en San Pablo arropado por Milei.

Javier Mileil en campaña con Flávio Bolsonaro. Acá motosierra, en Brasil "tijeretazo".

Las tijeras, poco a poco, hicieron mutis por el foro en el tramo final de la campaña. De haber triunfo ultra el domingo, ya tendrán ocasión de reaparecer.