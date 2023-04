Máximo Kirchner: "Las biromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial no lo permite"

Live Blog Post

La interna de Todos

"Fui y fuimos buscar a cada dirigente más allá de los comportamiento que habían tenido no sólo con la vicepresidenta sino también con otros compañeros para forjar una opción superadora a un gobierno de esa calaña (por Cambiemos)", comenzó recordando el origen del FdT. "Todo lo pusimos arriba de la mesa, No hay derecho que hoy esté enojado y hoy no ayude a construir una nueva opción", siguió.

"Si hubo errores en estos tres años, es bueno reconocerlo. Es complejo si cada sector del FdT cada día esté queriendo poner en duda su aporte por un lugar más en las listas", apuntó, antes de quejarse de "las fotos" y sentenciar: "No hace falta los actings, hace falta reconocer los errores, sentarse a dialogar, a discutir, a proponer un programa y juntar los votos para ejecutarlo para mejorar la calidad de vida de la gente".

"Estas son las cosas que la compañera Cristina fue marcando, no con el diario del lunes sino con el diario del lunes. Y maldigo que no haya sido escuchada, no por ella, sino por mi gente que la está pasando mal. No eran posicionamiento de poder, queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor. Aún con las críticas que saben que tengo, nunca voy a dejar de reconocer que para mi país que en la pandemia haya estado Alberto y no Mauricio Macri", afirmó.