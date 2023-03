Inflación y ANSES, los hits de la oposición para rechazar el informe de Rossi

Live Blog Post

Defensa de las empresas estatales

A pocos minutos de iniciada la presentación, defendió Aerolíneas, Aysa e YPF y la oposición estalló en gritos de reprobación. "No sabía que habían prendido una radio", ironizó Rossi en medio de gritos y risas, en referencia a los comentarios constantes del diputado Fernando Iglesias, situado a su izquierda.

"Nosotros no nacionalizamos Aerolíneas Argentinas, a nosotros nos la tiraron por la cabeza el grupo español que no la hacía funcionar... Si con esto se enojaron, no me me imagino con el resto, voy a tartar de no hacerlos enojar porque, si no, se ponen muy nerviosos", expresó el jefe de Gabinete ante la reacción del auditorio.