Mercados: el dólar blue y los financieros superan los $1.280 y sube el riesgo país

Toto Caputo admitió que el acuerdo con el FMI incluye cambios en el régimen cambiario

El ministro de Economía, Toto Caputo, admitió que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye cambios en el régimen cambiario pero que no puede especificar más detalles. "Eso es parte del acuerdo y no lo puedo decir", reveló el funcionario de Javier Milei.

"En lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente es que lo que hagamos nosotros no la va afectar", prometió el economista este martes en A24 que hasta el momento había negado que el nuevo acuerdo con el FMI incluyera una devaluación.

"Cuando liberemos las restricciones cambiarias no va a haber ningún problema para la gente, ni va a haber un salto devaluatorio. El Fondo no pide nada de eso", insistió el ministro y explicó: "Lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas".