El Gobierno no le pedirá explicaciones al jefe de la DGI por los departamentos sin declarar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno no le pedirá explicaciones al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, por la investigación periodística que reveló que compró inmuebles por más de U$S 2 millones y no las declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA).

“No hay nada que nos resulte inconsistente”, aseguró el portavoz del presidente Javier Milei este martes en su habitual conferencia de prensa y concluyó: “Si tiene que dar alguna explicación judicial, la dará”.