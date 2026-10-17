Federico Otermín comparó la situación de CFK con la detención de Perón y pidió su liberación

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , encabezó el acto por el Día de la Lealtad peronista y reclamó la liberación de Cristina Fernández de Kirchner . Ante miles de militantes, comparó la situación judicial de la expresidenta con la detención de Juan Domingo Perón y llamó al justicialismo a defender a su conductora.

“Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”, lanzó el jefe comunal durante el encuentro organizado por el Partido Justicialista (PJ) de Lomas de Zamora, que preside Daniela Vilar , en un salón de la calle Gorriti.

El acto contó con la participación de los intendentes Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno), además del senador Wado de Pedro y autoridades partidarias. Los discursos coincidieron en el respaldo a la expresidenta y el reclamo por su libertad. Tras la actividad, la militancia partió en caravana hacia San José 1111, donde una multitud saludó a La Jefa, que salió al balcón a saludar.

Durante su intervención, Otermín trazó un paralelismo entre la proscripción del peronismo y la situación de CFK. “La historia es la lucha entre los pueblos y aquellos que se creen los dueños del país; a Perón lo encarcelaron porque representaba los intereses de los trabajadores y lo mismo hace hoy el poder con Cristina”, sostuvo.

“Hay que defender a la compañera Cristina porque eso es defender a Perón, eso es defender a Evita, eso es defender a Néstor, y a todos los mártires del peronismo. Es un mensaje muy peligroso dejar sola a una dirigenta que logró torcer el curso de la historia”, agregó el vicepresidente del PJ bonaerense e integrante del Consejo Nacional del PJ.

El intendente también envió un mensaje hacia el interior del justicialismo. “Uno puede entender que a grandes empresas les moleste que se plantee la liberación de Cristina, pero bajo ningún punto de vista, a ningún compañero, a ninguna compañera, le puede molestar eso”, afirmó. Y sentenció: “Así como los compañeros y las compañeras en esa etapa de proscripción decían nada sin Perón, hoy somos muchísimos los que decimos nada sin Cristina”.

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En un acto por el Día de la Lealtad en Chaco, reclamó una unidad con propuestas, cuestionó a los dirigentes conformistas y reivindicó el liderazgo de Cristina pic.twitter.com/VP3qhpmDxB — LETRA P (@Letra_P) October 17, 2026

El mensaje sobre el futuro del peronismo

El jefe comunal sostuvo que las grandes transformaciones sociales dependen de la llegada del peronismo al Gobierno nacional. “Por más que nos esforcemos, por más que le pongamos buena onda, por más que trabajemos todo el tiempo, el bienestar de nuestro pueblo llega cuando en la Casa Rosada hay un compañero o una compañera peronista que gobierna para las mayorías”, aseguró.

En otro tramo de su discurso, Otermín reivindicó el protagonismo histórico de los trabajadores de Lomas de Zamora en el nacimiento del movimiento justicialista. Para ello, recordó las palabras de Raúl Scalabrini Ortiz sobre el “subsuelo de la patria sublevada” y remarcó que el distrito forma parte de “un pueblo que tiene la fuerza para protagonizar la historia grande”.

Por su parte, la ministra Vilar convocó a fortalecer la organización territorial y anticipó el próximo encuentro partidario. “El 17 de noviembre vamos a hacer nuestro Congreso, nuestro plenario justicialista, y vamos a estar todos ahí debatiendo largo y tendido”, anunció. Además, destacó el crecimiento de las unidades básicas y llamó a construir un peronismo con capacidad de volver a gobernar.

CFK salió a saludar a la militancia en el Día de la Lealtad



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Wado de Pedro y Mariel Fernández respaldaron a CFK

El senador De Pedro reivindicó la militancia como motor del movimiento justicialista y reclamó la libertad de la exmandataria. “El peronismo cobra toda su fuerza en la militancia; hace 81 años el pueblo adquirió una conciencia fundamental para ser libres”, expresó durante su intervención.

“Cristina entregó su vida por nuestros trabajadores, por el movimiento nacional peronista, y tiene que ser libre”, sostuvo el legislador. También destacó la experiencia de gobiernos que impulsaron la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso y aseguró que el justicialismo conserva la fuerza necesaria para recuperar el Gobierno nacional.

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“Cristina está presa injustamente”, dijo y advirtió que el adversario está afuera del peronismo



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La intendenta de Moreno, Fernández, coincidió en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento. “Aquel 17 de octubre fundacional se gestó desde abajo, con un movimiento obrero incipiente que aún con profundas dificultades salió con coraje a buscar a su conductor”, recordó. La jefa comunal llamó a recuperar el legado de Perón y Evita y a trabajar por la libertad de Cristina, consigna que atravesó toda la jornada en Lomas de Zamora.