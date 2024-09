Live Blog Post

Patricia Bullrich, sobre los insultos de Javier Milei: "La verdad no ofende"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich justificó los insultos que Javier Milei, en el acto de lanzamiento del partido La Libertad Avanza, le propinó a opositores, periodistas, economistas y dirigentes sindicales: “Estamos en la etapa de la verdad, es importante plantear que la verdad no ofende", señaló.

Hay que hablar sobre las cosas que han pasado en la Argentina”, comenzó Bullrich y afirmó que “yo sufrí mucho contra (Horacio Rodríguez) Larreta el uso del aparato estatal, del dinero de la Ciudad, y a pesar de eso gané”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia. Ese dinero “iba para todos lados, a la gente, a los militantes, dirigentes, a la prensa”, sostuvo. En ese sentido, la ministra afirmó: “Si queremos un país transparente no hay que hablar para afuera una cosa y para adentro otra. “Que cada uno se ponga el sayo que le corresponde. Ahora que se ve la verdad algunos chillan, a llorar a la iglesia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1840204092716511593&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @JMilei y @KarinaMileiOk por el lanzamiento de su partido a nivel nacional que lleva la bandera de la libertad en la Argentina.



CC: @LLibertadAvanza pic.twitter.com/BqbiLXaIhW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 29, 2024

Por otro lado, Bullrich rechazó la posibilidad de que sea candidata por LLA en 2025: “A mí no me interesa ser candidata, yo ya he sido diputada, no es el tema del cargo sino de la responsabilidad que tengo ahora. Tener una responsabilidad ejecutiva es muy importante, es distinto en cuanto a los efectos concretos que generás sobre la población”, dijo. Y finalizó: “Desde una banca votas leyes pero no podes terminar con los piquetes. Soy parte de un equipo y en el equipo hay un DT que dirá si necesita que juegue de 6 o de 9, cada uno tendrá un lugar”.