A las 18.11, mientras la jueza federal María Romilda Servini permitía que se siguiera votando en algunas escuelas porteñas por las demoras en la votación, usinas massistas enviaron varias sentencias que encendieron las alarmas en el comando electoral de Unión por la Patria (UP) . Una de ellas presagiaba un empate entre el oficialismo y Juntos por el Cambio , con una performance que se diluye entre dos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich . La segunda afirmación, categórica, le pegaba de lleno a la estrategia del Gobierno: no sería Sergio Massa el más votado, sino el libertario Javier Milei .

El vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos , una de las piezas de la diplomacia del Frente de Todos que pudo hablar con todas sus partes, llegó a admitir en público el temor a que el oficialista más votado de una interna no encabezara el ránking a nivel general. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi , que era presidenciable y quedó de compañero de fórmula de Massa, minimizaba el impacto. El santafesino, de ADN K y con experiencia en primarias en su provincia, se resignaba a que la lectura la harían los medios. "Si la suma de la oposición de JxC es más que la nuestra, dirán que ganó la oposición. Le van a encontrar la vuelta para contar que perdió el Gobierno", advertía. En la ecuación no estaba la variable de Milei primero .

Después de meses de tensión, la estrategia de UP quedó a mitad de camino. Cristina Fernández de Kirchner bajó al precandidato que duró menos de 24 horas en la boleta, Eduardo de Pedro, pero no a Juan Grabois, bajo la excusa de que mantendría en la coalición los votos desencantados por la falta de un presidenciable 100% K. Tenía que aportar, pero, si se cumple el presagio del búnker de UP, el dirigente social le habrá quitado de la manos a Massa la chance que tanto necesitaba.