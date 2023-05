-Es un honor porque fue una decisión del PJ. Sobre todo porque en el resto de las categorías habrá muchas candidaturas. No fue casualidad.

- Voy a trabajar con todos los candidatos a concejal y a gobernador que me apoyen.

-¿Podría haber sumado a la interna otra candidatura del PJ?

-Sí, aunque no tenía sentido dividir los mismos votos del PJ. Más bien sumar un sector que aporte otro electorado para ampliar.

-¿Cómo sucedió con el acuerdo político con Ciudad Futura, algo que no logró en la elección anterior, la cual perdió por muy poco?.

-Estaba claro que si en 2019 hacíamos este mismo acuerdo hubiésemos ganado. Por eso trabajé para que ahora se haga sí o sí.

-Ahora tiene todas las herramientas que pretendía ¿Es un desafío o mayor responsabilidad para usted?

-Nunca lo puse en términos personales. El peronismo no puso ningún obstáculo para que lleguemos a esto, es decir, a competir en las mejores condiciones.

Monteverde Sukerman.jpg Roberto Sukerman del Partido Justicialista y Juan Monteverde de Ciudad Futura irán a la interna

-¿La candidatura a la gobernación y no a Rosario de Marcelo Lewandowski aporta a esa idea?

-Yo quería que Lewandowski sea candidato a gobernador porque para mí es importante que el dirigente que mayor expectativa genera sea de Rosario.

-¿Hay algún abordaje en el que hará eje en su campaña?

-Vamos a hacer foco en las competencias municipales.

-¿Qué significa?

-Siempre se dice “este problema es competencia provincial o nacional” y al final no se hacen cargo de nada.

-¿Lo dice por la actual gestión?

-Es un discurso histórico. Pero ahora ni siquiera hacen su parte, y hay partes que ni siquiera reconocen como su parte.

-¿Las facultades sobre la inseguridad van en ese sentido?

-Hay un problema que es confundir la inseguridad con el narcotráfico. Meten todo en el narcotráfico. La municipalidad tiene mucho para hacer.

-¿No le parece que el Ejecutivo municipal carece de herramientas legales?

-Insisto, puede hacer mucho. Por ejemplo, no hay una secretaría de Seguridad, ni especialistas, ni inversión, ni decisión política, porque dicen que es sólo competencia de la provincia y Nación.

-¿Será eje de su campaña?

-No sólo eso. Cuando sea intendente lo pondré como prioridad. Voy a trabajar antes de asumir porque hace años trabajo en el tema.

-¿Será una campaña propositiva o confrontativa en las PASO?

-No voy a confrontar con Juan Monteverde. Tenemos que proponer lo que haremos si somos gobierno.

-¿Y contra el oficialismo?

- No hace falta que diga lo que está haciendo mal Javkin porque la gente lo vive todos los días. El rosarino sufre esta gestión, la padece, y no hace falta que le diga que no pasa el colectivo o que hay basura en las esquinas.

-¿Será muy distinta la competencia con Javkin en relación a 2019?

-Entonces ninguno de los dos había gobernado. Él ahora tiene cuatro años de gestión y está todo a flor de piel.

-¿Cuál es el prototipo de intendente que se plantea?

-Uno que esté en lo macro y en lo micro. Tiene que ser embajador de la ciudad y además debe preocuparse por el pozo de la esquina.