La decisión de Rodenas, entre una alianza con Perotti o la lista propia

El PJ santafesino empieza a moverse electoralmente y encara la compleja tarea de limar asperezas internas, buscar síntesis y enfrentar a una oposición que se va abroquelando en un gran frente no peronista. En ese contexto, la vicegobernadora Alejandra Rodenas , integrante del Nuevo Espacio Santafesino (NES), baraja distintas estrategias. Según pudo averiguar Letra P , sus opciones oscilan entre la posibilidad de acompañar al gobernador, Omar Perotti , en una lista para la Cámara de Diputados o ser ella quien encabece una nómina propia ¿Qué factores determinarán el rumbo político de la rosarina?

Perotti-Rodenas fue la fórmula que le devolvió al peronismo las llaves de la Casa Gris después de 12 años. Tras una ingeniería de acuerdos lograron una síntesis electoral, pero que luego no se tradujo en el gobierno. Chispazos, diferencias y elecciones marcaron el pulso de una relación que desde hace algunos meses empezó a reconstruirse desde los escombros .

A Rodenas se le presentan distintos caminos para afrontar un 2023 recargado desde lo electoral. Existen muchas posibilidades de que Omar Perotti encabece una lista para la Cámara de Diputados provincial y la vicegobernadora podría secundarlo. En el NES consideran que hay espacio y voluntad para que se puedan armar “acuerdos políticos interesantes”. "Se podría pensar que fórmula que funciona no se toca", sintetizó una fuente que luego aclaró que “no hay nada definido”.

Embed ✍ | Participamos de la firma del convenio entre la Provincia de Santa Fe y la Unidad de Información Financiera (UIF) para el establecimiento de una sede de este organismo en Rosario, con el objetivo de investigar los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. pic.twitter.com/sMENBHNMwu — Alejandra Rodenas ☀️ (@rodenasale) March 8, 2023

En caso de no concretarse la lista de unidad con el espacio del gobernador, en el NES creen que Rodenas está en condiciones de encabezar una lista con “fuerte presencia territorial”. Por el momento, todo indica que los esfuerzos están puestos en que no se repita el enfrentamiento de 2021, que más de un dirigente terminó reconociendo que tal vez no fue la mejor estrategia para el PJ.

Por otra parte, Nuevo Espacio Santafesino tiene en el Senado su espacio de poder más fuerte. La tribu comandada por el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, tiene seis bancas, que si se combinan con las otras seis del perottismo se obtiene una mayoría, que transitoriamente se logró. Tras largos meses de cruces y disputas con alto voltaje, la relación Perotti-Traferri se volvió a encauzar, incluso en la última apertura de sesiones se los vio abrazados. “La potencia de un bloque de senadores fuertes es muy importante para un gobierno”, remarcan en el espacio.

Perotti abrazado con Traferri.jpg

Mientras se cocinan acuerdos y el peronismo se prepara para meses de mucha rosca, Letra P accedió a la información de que Traferri tiene intenciones de ir por la reelección. “La mayoría de los senadores mide bien y van a apuntar a reelegir”, deslizó otra fuente parlamentaria.