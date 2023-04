Bordet y Perotti le tiraron la alfombra roja a Scioli

También recordó el debate de 2015 con Macri y apuntó: “Brasil me ha permitido modernizar la agenda de desarrollo que propuse en 2015, alertando sobre el ajuste que se podía venir. Pasó lo que pasó, el tiempo fue un gran ordenador y reivindicador. Mucha gente me ve y me dice 'tenías razón'. Esta vez quiero que tengamos la posibilidad como espacio político de darle un gran desarrollo a la Argentina por el otro camino”. Con esa misma cadencia conciliadora retrucó declaraciones recientes de Macri: “Él mismo dice que hay que romper todo y empezar de vuelta. Yo creo hay que construir sobre lo construido. No romper nada”.