Vidal: "120 minutos de relato y Albertolandia"

Live Blog Post

Manes: "El Presidente no genera confianza"

El diputado radical dijo que "esperaba un discurso de sensatez", pero remarcó que las palabras del presidente Alberto Fernández no cumplieron con su expectativa. "Vivo en un país distinto al Presidente, creo que el presidente y el kirchnerismo avasallaron la justicia: han gobernado 16 de los últimos 20 años y hablaron como si estuviéramos en Disney. Me quedé pese a que no estoy de acuerdo, porque hay que escuchar, pero claramente el Presidente no genera confianza", afirmó.