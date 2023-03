Una plaza vacía y desangelada escenifica la fractura entre Alberto y Cristina

En un primer vistazo es como si no hubiera pasado un año. Como si Máximo Kirchner no hubiera votado contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como si Martín Guzmán no hubiera renunciado, como si Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sufrió un intento de magnicidio, no hubieran estado seis meses sin mostrarse en público. En la plaza, frente al Congreso que espera al Presidente para lo que podría ser su último discurso inaugural de sesiones ordinarias, es como si el tiempo se hubiera detenido el 1 de marzo de 2022: los mismos nombres en los afiches, los mismos carteles de A23 con el rostro del mandatario, la misma fractura expuesta entre albertismo y kirchnerismo aguardan la llegada del Presidente.