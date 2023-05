Live Blog Post

Sordos ruidos

La negociación del losadismo para la confección de la lista para la Cámara de Diputados y Diputadas luce compleja. El cuello de botella se habría armado, según cuentan cerca del Palacio de los Leones, porque Pablo Javkin pretendía un lugar con chances para que su diputado, Ariel Bermudez, retenga su banca. Con los primeros tres nombres de la nómina confirmados y la obligación legal de respetar la paridad de género, el mejor lugar disponible sería el quinto, lo que no le cierra al intendente de Rosario.

“Darle el quinto lugar al intendente de la ciudad más importante es una falta de respeto”, comentó en estricto off the record un colaborador del mandamás rosarino. La consecuencia no se hizo esperar: comenzó a correr la versión de una fractura en el Grupo de Vera a través de una lista bancada por Javkin, con el exconcejal rosarino del PRO Roy López Molina a la cabeza y Bermudez tercero. Para hacerla más jugosa, incluso deslizaban que ofrecerían lugares a Emilio Jatón y Alberto Ricci, intendentes de Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, que hasta ahora tampoco habrían obtenido casilleros en las listas para la Legislatura.