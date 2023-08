"Hay una nueva oposición: Milei. Hay que construir una nueva mayoría: Massa" , es el leitmotiv que elaboraron en un sector de UP. Resta conocer la reacción del socio restante, el kirchnerismo, que tuvo una celebración amarga con los resultados en la provincia de Buenos Aires. El concepto de "nueva mayoría" acompaña al tigrense desde 2019, cuando lo usó para reconciliarse con el kirchnerismo para enfrentar a Cambiemos.

Conocedor del paño, porque lo sufrió en 2015, cuando se quedó fuera de la segunda vuelta, Massa apuesta a que Bullrich se diluya frente al libertario , que salió no sólo competitivo de las PASO sino fortalecido como opción opositora. Con el objetivo de que ambos se neutralicen -"Quedan peleando por esos votos para ver quién llega al ballotage", aducen-, en UP descuentan el ganador de esa pulseada. Para sostenerlo, apelan a los números: " Mauricio Macri sacó 32% en las PASO de 2019 y ayer JxC sacó menos que ese Macri".

Hablando de oficialismos de capa caída, el Gobierno no llegó al techo de 30 puntos que pretendía tocar con los dedos, un resultado que ya hubiera sido malo. La tesis de "hacer la plancha" que en el búnker le atribuyen al consultor Antoni Gutiérrez Rubí resultó un salvavidas de plomo: la idea es que peor no les podía ir (30%) y al final sí podía ocurrir.

Algo de eso hay en la estrategia reeditada: en el massismo se jactan de que, "contra viento y marea, en días muy complicados", con la economía y la inseguridad al tope de la agenda, "dimos la primera batalla y quedamos en carrera". El vaso medio lleno.

Esperanza Francia

El espejo en el que se mira Massa vuelve a ser Francia. Al ponerse el traje de precandidato, el ministro de Economía recordó el antecedente de Emmanuel Macron como un funcionario que manejó las finanzas de su país y luego asumió la presidencia (hubo renuncia de por medio, dato que el massismo prefería obviar). Ahora el francés vuelve a ser referencia: en 2022, a pesar del descontento social, Macron se impuso en el ballotage ante la ultraderecha, representada por Marine le Pen, a quien ya le había ganado en 2017 y parecía que no podría hacerlo de nuevo.

"Se va a realinear el peronismo", es el mantra del massismo para permitirse soñar. No es difícil acertar a dónde está mirando: el objetivo es que se distribuyan los votos de Juan Schiaretti en Córdoba, provincia que le dio a Milei el primer puesto, y que parte del electorado moderado huérfano de Horacio Rodríguez Larreta vaya a UP en las generales y no a Bullrich, campaña del miedo mediante.

La demonización libertaria está en marcha. "Es Massa contra la locura", es el grito de la guerra que comienza.