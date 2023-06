Rossi, a la oposición: "No va a ser necesaria una devaluación brusca"

Live Blog Post

Rossi y un mensaje a la oposición

El jefe de Gabinete consideró que “no va a ser necesario” instrumentar una “devaluación brusca” de la moneda porque a fin de año comenzará a evidenciarse "una mejora de la economía" y "un fortalecimiento" de las reservas en el Banco Central.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario. No lo será porquelas condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables", señaló.