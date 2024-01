“Con los cambios de la ley ómnibus, toda la cuota de recursos pesqueros que se licite podría descargarse en cualquier puerto, quitándonos algo tan preciado como es el control y la trazabilidad. Estamos hablando de buques que no tienen cámaras en bodegas y que no hay un control digital en redes como hay, por ejemplo, en otros países”, había explicado Torres en la previa uno de los puntos que el chubutense consideraba polémicos.

La permeabilidad del Gobierno a realizar cambios quizá estuvo sustentada en el volumen político del reclamo. Es que, tan sólo unos días antes Torres mantuvo contactos no sólo con sus pares de Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz, sino también con el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que manifestaron la misma preocupación ante estos puntos de la ley ómnibus. "No iba a tener los votos, y no había forma que salga así como está", dijo una fuente al tanto de las conversaciones cruzadas.