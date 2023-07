Por falta de cuórum, fracasó la sesión del Senado para tratar el pliego de 75 jueces

El Frente de Todos no pudo realizar este miércoles la primera sesión en el Senado en tres meses, en la que tenía previsto aprobar 75 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. No alcanzó al cuórum por la ausencia del rionegrino Alberto Weretilneck, uno de sus habituales aliados; que se sumó a la resistencia a colaborar de los exoficialistas Guillermo Snopek y Edgardo Kueider.

Como explicó Letra P, Kueider nunca confirmó que colaboraría, pero recibió una fuerte presión de su ex jefe José Mayans, quien se comunicó con el gobernador Gustavo Bordet para asegurarse su presencia. No lo logró.

Kueider había reclamado como condición que se firmara dictamen de su proyecto para rebajar tarifas eléctricas, que se trató este martes en la comisiones pero no fue despachado. Kueider no lo soportó y esta mañana no figuraba presente en su despacho.

A través de sus voceros, Weretilneck se desligó de responsabilidades. "No bajó porque no había cuórum", respondieron, en alusión a que Snopek y Kueider nunca se asomaron al recinto, aun cuando ayer se pasearon en las comisiones. En el oficialismo aseguran que estaba dispuesto a ayudar, pero como gobernador electo no podía prestarse a una sesión fallida.

Los números estaban justos y sin Weretilneck el retorno de los migrados del Frente de Todos hubiera sido inocuo, porque no se habría llegado a los 37 votos necesarios para el cuórum. Sí oficializó su vuelta al oficialismo la puntana María Eugenia Catalfamo, la primera en llegar al recinto, después de su derrota en las elecciones de San Luis, donde fue compañera de fórmula de la lista oficialista.

"No puedo entender como tenemos tantas bancas vacías", se indignó, con la sesión caída. Para exponer a la oposición, el Frente de Todos había incorporado otros proyectos de consenso como el protocolo a personas gestantes en casos de muerte perinatal o el programa de pubertad precoz. "Al menos hagamos la sesión para aprobar la autorización de entrada y salida de tropas al país. Sería un caso inédito que no esté autorizada", solicitó Mayans, pero no logró conmover a sus pares de Juntos por el Cambio, que aguardaban detrás de las cortinas. No fue posible: ni siquiera aceptaron una oferta para revisar el temario. "Le ofrecimos trabajar y no quisieron", anunció la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, al final de la sesión en minoría. Los jefes de JxC habían dado una conferencia para celebrar la sesión fracasada. La reticencia a dar cuórum tiene otro sentido: sin sesión no pueden ingresar nuevos pliegos de candidatos a magistrados y puedan tratarse en audiencias públicas en la comisión de acuerdos, donde el oficialismo tiene mayoría. Los 75 pliegos pendientes que iban a debatirse este miércoles fueron dictaminados en el último año: 28 el año pasado, algunos con firmas de todas las fuerzas políticas; y 47 hace un mes, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, propuesta para continuar cinco años en su cargo, en el que tiene que decidir si se reabre la causa Hotesur, en la que se investiga a Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero. En agosto cumple 75 años y sin la aprobación de su pliego, debería renunciar. "Si no quieren que sea jueza que lo planteen acá. Porque cuando vino a la audiencia no pudieron ponerla en aprietos. Lo que están haciendo es dejar a 35 millones de argentinos sin acceso a la justicia", planteó Fernández Sagasti, ante un recinto semi vacío y sin cuórum. Live Blog Post No hay quórum por la ausencia de dos senadores Se canceló la sesión por la falta de los aliados oficialistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, ambos de Unidad Federal, después de una reunión del bloque del Frente de Todos en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, sin la vicepresidenta, para debatir cómo continuar. Ya Juntos por el Cambio (JxC) había decidido no bajar el recinto. No hay quórum en Senadores.jpg No hay quórum en Senadores para la sesión del 12 de julio de 2023 Live Blog Post La jueza de la polémica El pliego que Juntos por el Cambio tiene en la mira es el de la camarista Ana María Figueroa, quien cumple 75 años en agosto y el presidente Alberto Fernández la propuso para continuar cinco años más, tal como habilita la Constitución. Ana María Figueroa.jpg Para la oposición se trata de una maniobra para proteger a Cristina Fernández de Kirchner, porque la jueza es quien debe definir si se reabre la causa Hotesur que la investiga por presunto lavado de activos. "No tengo ni idea donde queda el Instituto Patria", se defendió la magistrada durante su exposición. Live Blog Post A las 11 inicia la sesión en el Senado Los senadores y las senadoras estaba estipulado que comiencen a sesionar a las 11 en la Cámara presidida por Cristina Fernández de Kirchner. Los pliegos que se tratarán si finalmente hay cuórum son para nombrar a jueces, fiscales y defensores oficiales. Hay 28 que fueron dictaminados el año pasado, algunos con firma de todas las fuerzas políticas como el caso de magistrados para Tartagal, Comodoro Rivadavia y San Martín (Buenos Aires). Además, hay 47 pliegos que tuvieron su audiencia pública con las candidaturas hace un mes y el Frente de Todos quiere aprobar, en este caso sin respaldo de ningún senador opositor. Mirá la sesión acá SESIÓN ESPECIAL 12-07-23