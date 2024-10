Pablo Moyano y los gremios combativos festejan el impacto del paro y buscan aislar a los dialoguistas de CGT

WhatsApp Image 2024-10-30 at 09.09.28.jpeg

Fractura en la CGT

El paro expuso la fractura de CGT. Un sector de gremios que forman parte de la central obrera, enrolados en la Corriente Federal y otros sectores críticos, firmaron un documento de adhesión a la medida de fuerza, lo que terminó dejando expuesta la distancia que tomó la mesa de conducción que eligió el camino del diálogo con el gobierno de Milei.

“La mitad de la CGT quiere dialogar con el Gobierno, y la otra mitad quiere defender en la calle los derechos de los trabajadores. Se ve que a algunos gremios que no adhirieron al paro les va a bien", chicaneó Moyano a sus pares en la conducción de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña. Además, el camionero adelantó que pedirá una reunión de comisión. "La CGT no puede mirara para otro cuando no paran de echar gente", lanzó.

Omar Maturano, líder de La Fraternidad, fue otro de los que se anotó un triunfo con la medida de fuerza. El gremio rival dentro de los ferroviarios, la Unión Ferroviaria de Sergio Sasia, no adhirió, pero de todas formas la actividad en las estaciones fue nula. "Este es el primer paso del plan de lucha. La semana que viene con los compañeros de la Mesa vamos a decidir qué vamos hacer de acá en más. Si nos atacan, nos defendemos", dijo.