Milei armó en 23 provincias y castigó a Kikuchi en una lista bonaerense

Como explicó Letra P , el diputado se peleó con Kikuchi porque no le permitió armar a gusto la lista de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde espera ganar al menos siete bancas. El exvocero de Domingo Cavallo defendió los lugares para los partidos que integraron el frente, con la excusa de evitar que se fueran y los dejaran sin candidatos.

Fue lo que ocurrió en Santa Cruz , donde La Libertad Avanza no se presentó, con un agravante: es una de las ocho provincias que elige senadores nacionales. No hubo acuerdo entre los titulares de los 5 partidos que integran el frente y Milei competirá con boleta corta.

En Mendoza, Milei también tuvo que ceder. El primer lugar fue para Mercedes Llano, del Partido Demócrata, quien tiene chances de ganar una banca. Se necesita superar los 15 puntos para obtener una banca y los libertarios creen que pueden llegar con los votos que consiguió en la elección local Omar De Marchi. El diputado sólo pudo elegir para el segundo puesto al economista Facundo Correa Llanos, con pocas posibilidades de llegar al Congreso.

La otra novedad del cierre de listas es que el legislador porteño Oscar Zago se mudará al Congreso: quedó en segundo lugar en la lista porteña. Lo reemplazará Jorge Reta, brigadier retirado casco azul. Participó de la guerra de Bosnia del lado de Naciones Unidas y es cercano al legislador Ramiro Marra.

El resto de la lista porteña con chances de ganar una banca ya había sido anunciado: Diana Mondino ocupa el primer lugar y Sandra Portobello, el tercer puesto. La expectativa es ganar tres bancas.

En Córdoba ya estaba confirmada la lista con María Celeste Ponce, abogada y militante de "Pumas libertarios", y Gabriel Bornorini, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha).

En Santa Fe también se había anunciado a la economista Romina Diez, secundada por el diputado provincial Nicolás Mayoraz. La expectativa de los liberales es ganar al menos una banca por cada provincia.

El castigo a Kikuchi

Por su pelea con Milei, Kikuchi tuvo que ir a la Legislatura bonaerense casi sin chances de resultar electo. Quien manejó la lapicera fue Alicia Lucich, la madre de Milei, quien sustituyó al operador como apoderado de la Junta Electoral de la provincia.

Kikuchi encabezó una de las pocas secciones electorales en las que Milei no tendrá legisladores si en octubre no supera la barrera de los 20 puntos, el principal desafío en su elección en la provincia de Buenos Aires. En la mesa chica del libertario lo acusan de haber vendido candidaturas a los partidos que integraron el frente. "No era necesario regalar tanto", repetían el sábado por la noche

La bronca mayor era por haber incluido al dirigente del gremio de empleados rurales (UATRE), Pablo Ansaloni, en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, un exdiputado que llegó por Cambiemos en 2017, pero se convirtió en aliado del Frente de Todos en 2019 hasta 2021.

Ofreció a cambio de su banca su partido, Fe, que armara el fallecido extitular de Uatre Gerónimo Venegas. Meses antes de abandonar su banca, en un Zoom con dirigentes de su gremio, Ansaloni se refirió a los judíos como quienes "no tienen patria y no saben dónde están".

El operador bonaerense Sebastián Pareja, quien también tuvo que renunciar a la Junta, firmó en primer lugar en la tercera sección, que elige 9 senadores. Alcanza con 12 puntos para ganar una banca, más cerca de los pronósticos. Gastón Cuervo encabezará en la cuarta sección, que elige 14 diputados provinciales. Alejandro Carrancio liderará la quinta, que renueva 11 en la misma Cámara.

En ambas las expectativas de ganar bancas son favorables. Sergio Vargas lidera la sexta (votan por seis senadores), Agustín Romero en la séptima (6 diputados) y Javier Osaba en la octava (tres senadores). En ninguna será fácil que haya legisladores libertarios.