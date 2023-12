Kirchner, sobre el decretazo y la ley ómnibus: "Gobierna Macri"

Live Blog Post

Santoro criticó la Ley Ómnibus de Milei y pidió a los legisladores "responder a la altura"

El diputado de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro apuntó contra la Ley Ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso y expresó: "Me pregunto si con la ley ómnibus quieren cerrar el Congreso. Esta ley modifica el código electoral".

"Adentro de la ley se incluye la aprobación del DNU. Es inentendible, no se puede repensar la institucionalidad de un país por decreto. Que me traigan un país en el mundo que se hayan hecho las cosas de esta manera. Esto no tiene antecedentes históricos", agregó Leandro Santoro.

"La Argentina tiene que responder a la altura. El peronismo puede responder una parte de este problema, pero tienen que expresarse los radicales, los partidos provinciales. Es la única forma de darle racionalidad a este debate", pidió el legislador a la salida de la reunión con gobernadores del PJ.

Por último, se refirió a las acusaciones del presidente por sus dichos sobre coimas en el Congreso y sostuvo: "Los que tienen conversaciones con Milei son los legisladores del PRO y yo no creo que sean 'coimeros'. Están lesionando las relaciones incluso con sus propios aliados. Es insólito, uno no termina de entender hacia donde van".