Lourdes Arrieta se fue antes que de la echen, armó un monobloque y busca un acuerdo con Zago

"Respeto el espacio de cada uno, pero me encantaría formar un interbloque para respaldar a Javier Milei ", sostuvo Arrieta cuando le consultaron por Zago en la vereda del Congreso , donde anunció ante los medios su salida formal del bloque oficialista. "Voy a seguir apoyando el proyecto del oficialismo, pero cuando quiera ser crítica lo voy a ser", anticipó.

Como explicó Letra P, su ex jefe del bloque LLA, Zago, se reunió con Martín Menem , quien le pidió que no reclute a Arrieta ni arme un interbloque de libertarios díscolos, que tuvo sus primeras insinuaciones en julio y que podría asociarse al PRO. El propio Milei llamó al exlegislador porteño para pedirle que no se convierta en reclutador de libertarios heridos.

En el oficialismo no dudan de que se trata de una infiltración del kirchnerismo. Creen que este sector logró convencer a Arrieta de que iba a ser expulsada de la cámara baja por su visita al penal de Ezeiza para visitar a seis represores, entre ellos Alfredo Astiz.

La salida de Lourdes Arrieta

Tras renunciar al bloque oficialista, Arrieta pidió investigar en la Justicia la visita a represores, de la que responsabiliza como organizador a su colega Beltrán Benedit. También presentó un proyecto para armar una comisión investigadora en Diputados, que buscará que se dictamine este miércoles en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Unión por la Patria busca aliados en la UCR para reunir una mayoría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1828571059404054550&partner=&hide_thread=false #Diputados Lourdes Arrieta abandona el bloque La Libertad Avanza y conformó su monobloque



El nuevo espacio se llamará "Fuerzas del cielo - Espacio Liberal" pic.twitter.com/GMZ3M35QHz — LETRA P (@Letra_P) August 27, 2024

"Es un hecho delicado como delitos de lesa humanidad y quieren encubrirlo. No puedo ser parte de un agenda que está en contra del presidente", anunció Arrieta. Su salida anticipada facilitó la reunión del bloque oficialista, liderada por su jefe, Gabriel Bornoroni, quien anunció que había un miembro menos. LLA tendrá ahora 37 votos, lo mismo que el PRO.

No fue necesario votar la moción de expulsión, que había sido presentada por la rionegrina Lorena Villaverde. No iba a ser unánime: Rocío Bonacci y Marcela Pagano no se iban a sumar a la embestida.

El encuentro se hizo por Zoom, a pesar de que el bloque había reservado el salón Blanco de la cámara baja, sede habitual de las tertulias libertarias y escenario de la última escandalosa cumbre que prologó el éxodo de Arrieta. Tan improvisada fue la decisión, que el personal del Congreso preparó la sala y hasta se aproximó personal de seguridad.

En la última reunión, el miércoles, fue necesaria la intervención de los custodios de la casa ante la discusión a gritos entre Arrieta y Nicolás Mayoraz. Ese día la mendocina presentó una denuncia por violencia de género ante la oficina del Congreso, que derivó en una causa penal. El santafesino no descarta hacer un descargo público, si logra cerrar el expediente.

Contra Benedit

En su nuevo rol de monobloque, Arrieta arremetió contra sus excompañeros que, según entiende, organizaron la visita al penal de Ezeiza. El principal apuntado es el entrerriano Beltrán Benedit. "Todos me dejaron sola y se lavaron la manos, para no investigar a los que se debía. Me pusieron como carne de cañón. Tenían que investigar a Benedit". sostuvo la diputada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1828271420721246568&partner=&hide_thread=false PIDO QUE SE INVESTIGUE

Hasta no llegar al fondo de la verdad no paro. Solicito que la Justicia tenga a bien indagar si habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda del presidente (hilo). — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 27, 2024

La diputada también pidió avanzar contra sus excompañeras Emilia Orozco y Lilia Lemonie, debido a las conversaciones en grupos de chats para organizar la visita al penal, que ella misma difundió en su cuenta de Twitter. En esas charlas participaba el sacerdote Jorge Olivera Ravasi. "Hay que investigar las cuentas offshore que tiene en Estados Unidos", anticipó la mendocina.

En su diálogo con la prensa, Arrieta ratificó que Benedit, como informó Letra P, trabajaba en un proyecto para indultar a represores o darles libertad domiciliaria. "Puede ser que en este bloque haya quienes quieran salvar a genocidas. Uno progenocidas es Facundo Correa Llano", dijo la diputada sobre su coterráneo, que forma parte del bloque La Libertad Avanza. Ella ya no está ahí.