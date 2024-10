Diputados: los radicales violetas resistieron y la dupla Facundo Manes-Martín Lousteau prepara la ruptura del bloque

Los cinco diputados de la UCR aliados a Javier Milei , que ayudaron a sostener los vetos a la reforma jubilatoria y a la ley de presupuesto universitario, lograron permanecer en el bloque radical, donde una mayoría optó por darles una nueva oportunidad. Sólo les pidieron firmar un compromiso-decálogo para que no vuelvan a sacar los pies del plato.

La nueva reunión para evaluar a los radicales violeta fue realizada a pedido del grupo de outsiders-moderados, liderados por Julio Cobos y Mario Barletta , quienes como anticipó Letra P , habían reclamado que el quinteto no asistiera ni se conectara por Zoom. El jefe de bloque, Rodrigo De Loredo , aceptó y no los convocó, pero logró una mayoría para sostenerlos dentro de la bancada. El cordobés tuvo además el respaldo del sector de los gobernadores, suficiente para tener una mayoría sobre los 33 miembros.

La idea de Cobos, que propuso que firmaran el compromiso, indignó a los 11 rebeldes, quienes se dividen en dos grupos que interactuaron todo el día. Uno es Evolución, identificado con el senador y presidente del partido, Martín Lousteau , y el otro tiene como referente al diputado Facundo Manes , que de todos modos reporta a Pablo Juliano y Fernando Carbajal , quien se fue de la reunión anunciando que no volverá a la bancada si tiene que convivir con los violetas.

Este sector tiene la decisión de abandonar el bloque y hasta confía en tener el respaldo orgánico del partido para llevarse el sello UCR. "Vamos a decidir el tiempo y el espacio, pero no vamos a convivir con los violetas", dijo uno de ellos al salir de la reunión, realizada en el cuarto piso del edificio anexo.

La bronca con los violetas es porque cuatro de ellos no cumplieron el compromiso asumido en la última reunión, que consistía en no votar en contra de los proyectos del partido. En la ley de financiamiento universitario el único que aceptó esa condición fue Cervi, que se abstuvo.

Cobos prefirió no jugar a fondo y propuso que el quinteto firmara un "compromiso-decálogo" para responder directivas de la bancada, pero los rebeldes se negaron. "No hay peor ciego que le que no quiere ver", fue la frase que repitieron entre otros Carla Carrizo, Mariela Coletta y Danya Tavella, de Evolución; junto a Marcela Coli, Juliano y Carbajal, aliados a Manes.

La única que defendió a los violetas fue la santacruceña Roxana Reyes, que estuvo por asociarse a ellos, al igual que el catamarqueño Francisco Monti. Por los gobernadores, asumió la postura dialoguista la mendocina Pamela Verasay. Todos seguirán en el bloque UCR, tal vez reducido. De Loredo necesita de al menos uno de estos grupos para ratificar su liderazgo y por eso no podía ser quien le marque la salida a los aliados de Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1845264337356624013&partner=&hide_thread=false Primero eran centros de adoctrinamiento, después las auditorías. Ahora, en un nuevo capítulo de “buscando excusas para cerrar las universidades públicas”, el presidente Milei inventa, sin ningún fundamento, que son un subsidio de pobres a ricos. Una nueva mentira que desmienten… pic.twitter.com/fos4KTKwAO — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 13, 2024 Tuit del senador Martín Lousteau.

El plan del cordobés y Cobos, además, es que si los violetas se van, lo hagan por su cuenta, para no empoderar a Campero, el líder y quien más contacto tiene con la Casa Rosada. El nexo con el quinteto es Patricia Bullrich. "La idea era hacerlos firmar un compromiso para que se vayan solos, pero no tuvieron paciencia. Eran quince días más", se lamentó una fuente del bloque ante Letra P.

Los rebeldes

De esta manera, el bloque UCR tiene 11 potenciales bajas, que son los outsiders que firmaron hace un mes una proyecto para expulsar al quinteto que en ese momento sólo había votado a favor del veto a la reforma previsional. Cuatro son de Evolución: Marcela Antola, Tavela, Coletta y Carrizo, quien mantiene diálogo directo con Lousteau. El resto reporta a Emiliano Yacobitti.

Los otros siete rebeldes son outsiders, sin jefe o con líderes alejados de la escena como el exgobernador jujeño Gerardo Morales, quien conserva como aliados a Jorge Rizotti y Natalia Sarapura. Manes es otro referente de este grupo, pero rara vez asiste a reuniones. Su aliado, Juliano, lo mantiene al tanto.

Carbajal, la pampeana Coli, el chaqueño Juan Carlos Polini y el correntino Manuel Aguirre completan este sector, pero no está claro si están dispuestos a dar un paso al costado junto a Carbajal. El dato es que la dupla Lousteau-Manes, que se asoció para la interna bonaerense, también podría ser la cara de una nueva bancada. Es la consecuencia que dejó la reunión de bloque. Con los violetas adentro.