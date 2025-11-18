Las tertulias de Cristina Fernández de Kirchner

La condena por corrupción que pesa sobre su humanidad no alcanzó para confinar en el ostracismo a Cristina Fernández de Kirchner , que desarrolla una intensa vida social y sostiene una agenda política 24/7: el departamento de San José 1111, donde cumple su penitencia, es un hervidero.

Enfocada, como escribió Gabriela Pepe este domingo en Letra P , en la patriada de evitar que se rompa el peronismo en el Congreso después de la derrota que sufrió en las legislativas del mes pasado, la actividad tuitera de CFK da una idea de la dinámica febril de la exmandataria, a pesar de que sólo da cuenta de las actividades que decide dar a publicidad. Eso sí: no sólo de rosca vive La Jefa.

-Jueves 14: CFK recibe -"en San José 1111"- a Benjamín Ávila , "talentoso director de cine", y a Andrea Casamento , la protagonista de la historia que inspiró al cineasta para filmar La Mujer de la fila.

image CFK con el cineasta Benjamín Ávila y Andrea Casamento, quien inspiró el filme La mujer de la fila.

-Viernes 15: CFK recibe -"en San José 1111"- a Ana María Miranda Paz, jurista y política española, referente del Bloque Nacionalista Galego y diputada en el Parlamento Europeo, y Ana Belén Pontón Mondelo, politóloga, dirigente y portavoz del Bloque Nacionalista Galego.

image CFK con diputadas españolas.

Tras un fin de semana sin actividad pública, este lunes, la expresidenta encabezó una reunión con nueve personas (tres mujeres y seis varones). "En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI", informó CFK.

Alerta CFK en la Justicia

El carácter multitudinario de esa última actividad pública de la exmandataria encendió alarmas en el despacho del juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini, según escribió Lucía Salinas en Clarín. La periodista cita fuentes del juzgado que identifican como "una provocación" la foto de este lunes.

"Cristina Kirchner recibió al menos a nueve personas, según se ve en su última foto publicada en X. El abogado Carlos Beraldi tramitó la correspondiente autorización, sin embargo, en función de lo que pudo reconstruir Clarín, nunca se especificó que esas personas irían como parte de una misma comitiva", agregó Salinas y apuntó que, "en función de esa situación, el Tribunal evalúa acotar las condiciones de visitas con las que venía contando la ex Presidenta".

Las tertulias de Cristina Fernández de Kirchner

La fiebre reunionista de CFK ha llamado tanto la atención, que estudiosos de la historia argentina se atreven a comparar a la expresidenta con Mariquita Sánchez de Thompson, celebridad de las élites porteñas del siglo XIX.

"María de Todos los Santos Sánchez de Velazco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, nació el 1º de noviembre de 1786 en uno de los hogares más prestigiosos de aquel entonces. Era la única hija de don Cecilio Sánchez de Velazco y de doña Magdalena Trillo y Cárdenas, viuda en primeras nupcias de un riquísimo y poderoso comerciante de Buenos Aires llamado Manuel del Arco, cuya fortuna heredará Mariquita", la presenta Felipe Pigna en Mujeres tenían que ser, su libro sobre las desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras argentinas.

El historiador cuenta que, "desde 1808, se hicieron famosas las tertulias de su casa de la calle Unquera, más conocida por todos como 'del Empedrado' o 'del Correo'", donde los Pueyrredón, los Alvear y tantos otros hombres ilustres formaban sociedades y logias, algunas públicas y otras secretas; cocinaban alianzas y conspiraciones y planeaban ni más ni menos que la independencia, con todos sus matices.

Las tertulias de Mariquita alumbraron lo que podría ser verdad o leyenda. Así lo cuenta Pigna: "Se dice que en su salón se interpretó por primera vez el Himno Nacional, aunque ella en ningún escrito mencionó tan trascendente episodio. La tradición, sin embargo, así lo señala y hasta le pone dos fechas posibles: 14 o 25 de mayo de 1813. En la instalación del episodio tuvo mucho que ver el cuadro de Pedro Subercaseaux pintado en 1910, basado en las Tradiciones Argentinas de don Pastor Obligado y que hoy puede verse en el Museo Histórico Nacional".

mariquita himno El cuadro de Pedro Subercaseaux que ilustra el supuesto estreno del Himno Nacional en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.

Como en la casa de la calle Unquera, en San José 1111 también hay un piano, pero la expresidenta no toca ni canta. Ella prefiere bailar en el balcón, incluso en las noches de derrota.

Mariquita y CFK, ¿en veredas opuestas?

Sánchez fue una mujer de carácter que desafió los estándares de la época desde muy joven. Un botón de muestra: incorporó "de Thompson" a su nombre al casarse a los 15 años con su primo Martín Thompson. Lo hizo a pesar de la resistencia de sus padres y generando un culebrón que escandalizó a la aristocracia conservadora porteña. Cristina también incorporó a la marca de su nombre el apellido de su marido.

Como CFK, Mariquita era una polemista de fuste que usaba los medios como plataforma para plantar sus posiciones políticas, nunca exentas de controversia.

En una edición de 1812 de la Gaceta, Sánchez filtraba sus protestas contra el rol que la sociedad de entonces les asignaba a las mujeres. “Destinadas por la naturaleza y por las leyes a vivir una vida retraída y sedentaria -escribió-, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor de los héroes de los campos de batalla. Saben apreciar bien el honor del sexo a quien confía la sociedad el alimento y la educación de sus jefes y magistrados, pero tan dulces y supremos encargos, las consuelan apenas del sentimiento de no poder contar sus nombres entre los defensores de la patria".

Tuvieron que pasar 195 años, hasta 2007, con la consagración de CFK como presidenta, para que la sociedad argentina encumbrara a una mujer en la cima del poder popular.

Cristina Fernández de Kirchner, Mariquita Sánchez de Thompson, Juan Manuel de Rosas y la grieta argentina

La reivindicación de la independencia nacional reúne a las dos mujeres, aunque no todas son rosas en la relación de Cristina y Mariquita. Mejor dicho, el problema es Rosas.

La expresidenta reivindica la figura del Restaurador, acusado de tirano por la historiografía liberal, como patriota defensor del interés y la soberanía nacionales -aunque todavía no hubiera una nación en estas tierras-, en tanto Sánchez "fue mentora de los representantes de la llamada Generación del 37 (Echeverría, Alberdi, los hermanos Juan María y Juan Antonio Gutiérrez, entre otros)", enemigos acérrimos de Rosas y hoy, casi dos siglos después, musas inspiradoras de la patriada ultraliberal de Javier Milei, al menos según el relato del gobierno libertario. La bautizada "Ley Bases" del Presidente es, se sabe, homenaje al célebre texto alberdiano Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.

De hecho, Mariquita termina partiendo al exilio en Montevideo escapando, según dijo, de la persecución de Rosas. En el aparente desencuentro, la teoría la une, al cabo, con la CFK autoproclamada víctima del lawfare.

Como sea, en estas horas de reunionismo 24/7, una frase cargada de real malicia ha circulado en ámbitos políticos: "Al final, presa y todo, Cristina tiene más vida social que Mariquita Sánchez de Thompson".