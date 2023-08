La Tombolineta cumplió un año a los tumbos

Con la Unidad de Renegociación de Precios con sectores empresarios al comando del jefe de la Aduana, Guillermo Michel , el equipo del secretario de Comercio, Matías Tombolini , quedó virtualmente intervenido. A un año de su asunción, las dificultades de gestión, las internas y la falta de cuadros técnicos evidencian que ese team no terminó de armarse.

Massa ya le había pasado facturas a Tombolini. En algunos casos, reproches de empresarios que no lograron “sintonizar”. Subjetividades y realidades, como el caso de un empresario del sur del conurbano que esperó casi un año que le permitieran acceder a dólares para pagar una máquina clave para la nave industrial construida, con el personal contratado y sin poder operar. El intendente peronista del distrito se encargó personalmente del tema. Para la anécdota quedó la intervención de Tombolini por la escasez de figuritas del Mundial de Qatar.

(No) hay equipo

Otro punto que quedó en el debe de Tombolini fue la designación de su esposa, María Magdalena Stroman, con un cargo de asesora ad honorem en la Secretaría de Comercio. Stroman era la encargada de reclamar la documentación a las empresas que habían comenzado trámites para importar y exportar. “Magdalena es muy trabajadora, pero su designación no fue una buena decisión”, explican cerca de Massa.

Tombolini desembarcó en Comercio luego de ser presidente de la empresa de telecomunicaciones estatal ARSAT, donde también tuvo muchos problemas. Algunos reproches fueron públicos, como el caso del gerente general de ARSAT, Pablo Tognetti, que renunció diciendo que era "imposible convivir" con el actual titular de Comercio.

carta.jpg

El otro déficit de Tombolini fue el magro funcionamiento de Precios Justos barriales, donde no logró convencer a los mayoristas para que dispusieran de un listado de 100 productos con precios acordados y que se los distribuyeran a los comercios minoristas.

Los mayoristas, por ejemplo Vital, Nini, Maxiconsumo, Diarco, Yaguar, Macro y DIA, entre otros, son también importadores de algunos productos. Esa negociación fue la que falló. “Les permiten importar productos para completar su canasta de oferta premium, pero no logran que no aumenten la harina para la gente de los barrios”, fue la crítica más recurrente hacia la gestión en Comercio.

Así, solo funciona Precios Justos, que está en 9 mil puntos de ventas, pero excluye 190.000 negocios minoristas (almacenes, cadenas regionales y supermercados de barrio) a lo largo de todo el país donde se comercializa más del 65% del consumo cotidiano.

Como contó este medio, la impotencia del funcionario para acordar un sistema de precios controlados con el canal minorista llevó a que su figura sea denostada por los representantes de los supermercados chinos y también por los almaceneros. Así lo confirmaron a Letra P, Miguel Calvete, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina, y Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros bonaerense.

El declive de Tombolini coincidió -resultado electoral mediante- con la caída de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Fue el titular del Gobierno porteño quien designó al economista al frente del Consejo Económico y Social (CESBA) en a fines de 2017. Venía de salir quinto en las elecciones legislativas, en las que no logró conseguir una banca en la Cámara de Diputados al obtener 4,87% de los votos y quedar detrás de la izquierda.

Ese organismo, con presupuesto propio, e independiente del gobierno central, le sirvió para formar el equipo que mantiene hasta la actualidad. Por caso, el jefe de gabinete de Comercio, Rodrigo Herrera Bravo, fue secretario del CESBA y también lo acompañó a Tombolini en su aventura electoral en el partido de Lavagna. Bravo, que supo ser hombre del peronismo porteño y luego legislador del PRO, dudó en algún momento de su estadía cerca del funcionario mediático. Incluso se despidió de los trabajadores de la Secretaría y luego volvió a asumir en el cargo.

El subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, de perfil duro, ejerce el poderoso rol de autorizar o no todas las importaciones de bienes y servicios de la Argentina. Evita hablar con su jefe y define temas de gestión con el ministro y el recientemente ascendido Guillermo Michel.

En la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Tombolini eligió a su contadora particular, Lucila Bueti, que también tuvo un contrato en el CESBA. Bueti se destaca por la lealtad a “Tombo” y cuenta con el permanente acompañamiento de su hermana. Roberto Di Lorenzo, el vocero de Comercio y soldado de mil batallas, fue director general de Comunicación del CESBA.

Para la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, y luego de la temprana renuncia de Anastasia Daicich, Tombolini no encontró mejor opción que designar en su lugar al director director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la cartera que conducía Matías Kulfas, el ministro que salió del Gobierno por la puerta de atrás en una de las tantas crisis del off the record que se autoinfligió la administración de Alberto Fernández. Daicich luego fue nombrada en el Observatorio de Precios, pero renunció a los pocos meses. La falta de equipo fue una constante en el reducido campamento de Tombolini.

En los organismos desconcentrados que dependen de Tombolini, sobreviven figuras del funcionariado que venían de antes. La cristinista Mayra Blanco en la Comision Nacional De Comercio Exterior (CNCE), y los albertistas Rodrigo Luchinsky y Rodrigo Puértolas en Defensa de la Competencia y en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), respectivamente.