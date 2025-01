La fuga de funcionarios en Mendiolaza tensa el plan de Mauricio Macri en el PRO de Córdoba

Línea directa con Guillermo Dietrich

Medrano, exsecretario de Gobierno, es uno de los cuatro nombres que dejaron el Ejecutivo tras la declaración de emergencia, en septiembre pasado. Junto a él había dimitido Gino Maurino, exsecretario de Obras Públicas, hombre de línea directa con Guillermo Dietrich, emisario de Macri en el estratégico Gran Córdoba.

La presencia de dirigentes foráneos es otra de las críticas a la administración Arning. No sólo les endosan un desconocimiento de la realidad local. También les adjudican una apetencia económica incompatible con la situación crítica que la intendenta denuncia desde su asunción.

La cordobesa Adela Arning quedó a cargo de la vicepresidencia de la Asamblea de PRO.

Atributos similares dispara la oposición sobre la alcaldesa. Según denuncian, el modelo de administración apunta al modo empresarial, con una limitación horaria que concentra atención por la mañana y descuida el resto del día, e intentos por arancelar prestaciones de salud y prácticas deportivas en los espacios municipales.

Las mismas voces auguran dificultades en la comprensión de las necesidades diarias de los vecinos, especialmente tras la salida de Lucía Roselli, quien oficiaba como presidenta del bloque oficialista. Docente jubilada, muchos la señalan como la arquitecta de la candidatura que la depositó a Adela en la intendencia. También como el ancla local de la gestión.

Los errores de Adela Arning

Consultada por Letra P, la empresaria admitió la existencia de errores en su primer año. Además de considerarlos “naturales” para un equipo que “recién empieza”, los enmarcó en un proceso de cambio que necesariamente “será lento”.

No obstante, remarcó que las dificultades que atraviesan responden directamente a la crítica situación heredada de su antecesor, el radical Daniel Salibi. “Se hacía mucha política, pero había poca gestión y ningún orden. Lo que encontramos fue un descalabro total. La transición que se realizó resultó ser una farsa. No se trataba solo de deudas, sino de un estado completamente quebrado. La situación era extremadamente complicada desde cualquier ángulo. Nos enfrentamos a un costo estructural enorme que los ingresos propios no podían sostener”, acusa.

“Todo esto, sumado a la tremenda crisis económica general, nos obligó a tomar decisiones necesarias para equilibrar las finanzas. Estas medidas, inevitablemente, trajeron consecuencias y afectaron algunos servicios, pero eran indispensables para evitar un colapso total”, añade.

La acusación no queda sólo en el plano declarativo. En octubre pasado, Arning denunció penalmente a Salibi y dos exintegrantes de su gabinete por el delito de “defraudación al Estado”.

En su entorno suman otro componente, vinculado a los movimientos migratorios que convirtieron al departamento Colón en el segundo más poblado de la provincia. “Hay barrios muy politizados. Especialmente aquellos donde se asentaron nuevos vecinos. La situación es complicada, pero también hay un aprovechamiento político de la situación”, dicen a Letra P.

La mano de Martín Llaryora

Aunque algunas sospechas apuntan al gobierno de Martín Llaryora, los referentes del peronismo en la región niegan terminantemente cualquier injerencia del gobernador.

Por el contrario, remarcan que desde El Panal han colaborado para evitar que la situación de emergencia tornara aún peor. Entre las acciones, puntualizan adelantos de coparticipación y el giro de un Fondo Complementario de Obras de Infraestructura (FOCOM) por $400 millones.

Además, citan gestiones en marcha a través del Ente Metropolitano, a cargo de Rodrigo Fernández, ladero de Daniel Passerini y vecino de la contigua ciudad de Saldán.

“A nadie le conviene que le vaya mal a Adela. A Llaryora, porque necesita hacer su juego, sobre todo con los intendentes extrapartidarios. Al PRO, porque Mendiolaza es una de las pocas intendencias que tiene”, reflexiona un analista de la zona.

Entre los embajadores regionales del Partido Cordobés miran al mentado Salibi. Desde su entorno desmienten la existencia de una “pesada herencia”, que reducen a deuda flotante con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), sin créditos ni embargos.

Como contrapartida, ajustan su mirada en decisiones controvertidas de Arning, como la designación de más de 30 funcionarios directos y el incremento de sueldos para la planta política. “Por eso quiere subir los impuestos. Si lo hace, será un 500% en sus primeros dos años”, disparan.

La preocupación de Mauricio Macri

La situación de Mendiolaza ya inquieta en el PRO de Córdoba. Particularmente, en las huestes macristas, que han recuperado el control del partido luego de la intervención dispuesta por el Consejo Nacional.

Hacia un futuro inmediato, proyectan a Arning como uno de los cuadros que, respetando el biotipo de dirigentes PRO, podría encabezar una necesaria renovación para la fuerza, hoy estragada por disputas internas.

Guillermo Dietrich, el alfil de Mauricio Macri para el rearmado del PRO en Córdoba, en reunión con el gobierno de Mendiolaza.

Una declinación de Arning privaría también al partido de uno de los pines amarillos en una zona estratégica. La onda expansiva, además, podría afectar al intendente de la vecina Villa Allende, Pablo Cornet, quien por estas horas pulsea para mantener su proyecto de restricciones a la circulación de vecinos.

También podría pronunciar la disolución del G6 Colón, el grupo de jefes comunales que comenzó con el impulso de una agenda propia, distinta a la que esperaba del cordobesismo, pero cada día aceita más sus vínculos con el gobierno provincial.