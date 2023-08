Es un respaldo muy importante a la propuesta política de Más para Entre Ríos, y en particular a la figura del actual intendente de Paraná, para ganar en octubre y llevar la transformación que realizó en la capital entrerriana a toda la provincia.

Somos optimistas en base a nuestras convicciones y también viendo los números. Hace tres meses, lo dijo el gobernador Gustavo Bordet , la diferencia era de 20 puntos a favor de la oposición. El domingo esa diferencia no sólo se acortó, sino que se superó por más de 4 mil votos. Esto a pesar de que fue una campaña corta y con poco conocimiento de Bahl en algunas localidades, sobre todo en la costa del Uruguay .

Más para Entre Ríos ahora sólo puede crecer, mientras que del otro lado, los porteños se van a pique. El pueblo entrerriano reprobó que el enviado de Mauricio Macri en Entre Ríos no cumplió su palabra. En 2021 obtuvo una banca como diputado nacional pero después tuvo récord de ausencias. No fue a trabajar, no defendió los intereses de la provincia y los entrerrianos cuando tenía que hacerlo.