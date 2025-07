Fuerza Patria es un manojo de nervios e incertidumbre: sin acuerdo y sin tiempo

La alianza Fuerza Patria no encuentra la luz al final del túnel: al cierre de esta nota, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner no lograban ponerse de acuerdo. La pelea es por las cabezas de las listas en las ocho secciones electorales. Dos horas después del vencimiento del plazo para presentar las nóminas, no había palabra oficial en la gobernación de Buenos Aires y corría una prórroga pedida a la Junta Electoral.