Fórmula "paloma" confirmada: Larreta anunciará a Morales como su compañero

La elección de Larreta no sólo confirmará el acuerdo plasmado con el sector que se presenta como aperturista de Juntos por el Cambio (JxC), el mismo que pidió -sin éxito- incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti , sino que además el anuncio se plasmará mientras Morales se enfrenta al kirchnerismo, luego de la represión que ordenó mientras manifestantes protestaban contra la reforma parcial de la Constitución provincial, que contó con 11 de los 13 votos del peronismo, y fue aprobada el martes feriado.

Los detalles del anuncio de la fórmula presidencial todavía no están definidos, según le dijo a Letra P una de las máximas autoridades del armado larretista. Desde la Ciudad remarcaron que la prioridad por estas horas será confirmar la dupla de Pichetto y Lospennato en la lista de la provincia de Buenos Aires, para luego desplegar la artillería mediática para comunicar la incorporación del jujeño a la boleta.

No obstante, el mandatario jujeño está mostrando en las últimas hora un perfil más duro, al estar en el centro de la escena a raíz de las imágenes de violencia vivida en su Jujuy, que derivó en un cruce de acusaciones con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que continuó este miércoles. "Presidente, ese no es el camino. A usted y a la vicepresidenta les digo, no sigan el camino de incentivar con dirigentes, enviando plata, referentes de la Cámpora, del kirchnerismo, sumados a movimientos piqueteros, a la izquierda, a incentivar la violencia en la provincia. Es una buena noticia que elija el camino de la Justicia si tiene algún reproche”, denunció el gobernador.