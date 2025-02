En Unión por la Patria negocian apoyar la suspensión de las PASO, pero en marzo: alerta Axel Kicillof

La propuesta se debatirá en una reunión del bloque UP el martes, pero el eventual boicot ya fue parte de conversaciones informales entre el kirchnerismo y un sector de los gobernadores que no quiere las PASO pero tampoco le entusiasma ayudar a Javier Milei. Quienes promueven esta idea están seguros de que si hay consenso en UP en no ocupar sus bancas, no es posible el cuórum .

El argumento formal de la jugada no atraviesa las puertas del Congreso y se explica con una lógica de pulseada legislativa: durante las sesiones ordinarias, la oposición podría ampliar el temario de la sesión con proyectos que pueda colar en la negociación y no sólo seguir la agenda de la Casa Rosada. Lo cierto es que, hacia afuera, la idea de postergar la definición sobre el cronograma electoral terminaría impactando en la interna del PJ, ya que seguiría estirando los tiempos para el potencial anuncio del desdoblamiento electoral bonaerense de Axel Kicillof .

El boicot en el Senado no es para nada difícil: si UP se ausenta, alcanza con que un integrante de la oposición dialoguista no pise el recinto para que no se junten las 37 voluntades necesarias para impedir una sesión. Como anticipó Letra P , tanta es la desesperación de Victoria Villarruel que hasta evalúa pedir el retorno del radical Víctor Zimmermann , quien tiene licencia hasta el 1 de marzo para ocupar un cargo en el Gabinete de su provincia.

Atenta a este escenario, este jueves Villarruel no citó a la sesión y el viernes volverá a hacer cuentas antes de tomar una decisión. Como anticipó Letra P, con seguridad, no se tratará Ficha limpia.

Recién la semana siguiente empezará el debate en comisión y se necesitan siete días para llegar al recinto.

Las PASO, en veremos

Las gestiones de UP en el Senado para boicotear la sesión prevista para el jueves quedaron a la vista en la reunión de Asuntos Constitucionales de este miércoles. Durante el debate, la riojana María Florencia López consideró que no es la oportunidad para discutir la suspensión de las PASO porque antes debían tratarse temas económicos, como el Presupuesto 2025, que no fue incluido en el temario de extraordinarias por la Casa Rosada.

López, al igual que el senador Fernando Rejal, responde al gobernador Ricardo Quintela, quien no quiere PASO, pero tampoco quedar pegado al Gobierno. Por eso sus diputados se abstuvieron en la votación. En la misma situación se encuentra el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; quien controla el voto del senador Pablo Bensusán.

Ningún miembro de UP firmó dictamen, ni siquiera los dos que integran la comisión y ya dejaron claro su apoyo a la suspensión de las PASO: Sandra Mendoza (Tucumán) y Julio Neder (Santiago del Estero). Comparte la posición cerca de una decena de miembros de la bancada.

Para unificar una postura en UP y no fragmentarse, como en la Cámara de Diputados, entre el kirchnerismo y los gobernadores no dialoguistas surgió la alternativa de boicotear la sesión del jueves 20, con el compromiso, explícito, de que en marzo todo el bloque avale la suspensión y no haya primarias en agosto.

Sólo con esta promesa podrían sumarse al boicot del jueves los gobernadores de UP que mandaron a sus diputados a votar a favor de la suspensión de las PASO, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca). "No queremos el mismo final. La idea es votar todos juntos", dijo una autoridad de UP a Letra P.

Leyes penales y Corte, a la espera

El resto del temario de la sesión del Senado que planea La Libertad Avanza tampoco tiene la garantía de prosperar. Los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte -Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla- necesitan dos tercios del recinto para aprobarse.

Si Unión por la Patria no aporta una veintena de sus miembros, para el Gobierno es difícil alcanzar ese número. En el bloque conducido por José Mayans aún no tomaron una posición, aunque es vox populi que una decena de peronistas quiere a Lijo en la Corte. Tres firmaron el dictamen. En cambio, nadie apoya García-Mansilla.

En el kirchnerismo insisten en que no aportarán votos para completar la Corte si no hay una negociación cara a cara del Gobierno, que incluya otras cuestiones, como la cobertura de vacantes judiciales y la incorporación de una mujer en la Corte.

El tema se debatirá en la reunión de UP del martes y la oposición dialoguista empezó a impacientarse. Hay aliados del oficialismo que no quieren prestarse a una sesión para perder, como sugieren desde la Casa Rosada. Principio de revelación, lo llama Milei.

Villarruel pretende completar la sesión del jueves con la agenda judicial, que incluye el juicio en ausencia y el aumento de penas por reincidencia y reiterancia. Ninguna de estas iniciativas tienen los votos garantizados para la sanción. Se niegan a que sean votadas la dupla de Santa Cruz, integrada por José Carambia y Natalia Gadano, quien no quiso firmar los dictámenes.

Ambos sólo se comprometieron a votar la suspensión de las PASO. Para ampliar el temario, exigen proyectos sobre su región. Sólo es posible que lo logren en marzo. No antes.