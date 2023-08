El diputado Emiliano Yacobitti es de esos dirigentes mencionados en las conversaciones de palacio por ejercer jefaturas en las sombras, ya que prefiere no mostrarse en primera fila ni ocupar cargos relevantes. Histórico dirigente de la corriente estudiantil de la UCR Franja Morada, con base en Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, recién en 2019 llegó a una banca en el Congreso y no peleará para renovarla en diciembre.

-En 2021 pelearon por las autoridades del partido y del Congreso, ¿cómo imagina esa disputa en diciembre?

-Nos sentaremos y lo veremos. Tenemos muchos espacios de representación locales en intendencias y gobernaciones. Somos parte de un espacio que empujó a renovar el radicalismo, que se tenía que renovar. Te puedo hablar de gente como (el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich) Luis Petri o (el presidente del Comité provincia) Maximiliano Abad, que no son de Evolución, pero que el radicalismo entendió que no podía ser competitivo sin hacer crecer figuras nuevas.

-No va a ser candidato a nada en estas elecciones, ¿cuál es su futuro?

-Fui vicepresidente del partido, soy vicerrector de la UBA y contribuí a un armado con otros miles de amigos a lo largo del país, muchos de la militancia universitaria y otros no. No creo que tenga un rol preponderante.

-Sin embargo, cuando se habla de Evolución, se habla de usted...

-No creo. Se habla de (el cordobés Rodrigo) De Loredo, de Berhongaray, de Tetaz. No creo que sean los personalismos lo que haya que mostrar.

-No termina de decir cuál va a ser su rol...

-Dentro de Evolución voy a seguir militando para transformar Argentina en un lugar vivible para mis hijos. Tengo un lugar de vicerrector de la UBA que me encanta.

-¿Cómo convive el rol de político con el de funcionario de una Universidad que tiene que negociar con los gobiernos?

-Cuando tenes un espacio de gestión, peleas por lo que crees y por las condiciones políticas del espacio que te toca gestionar. Con el tema presupuesto tengo diferencias, porque creo que tienen que ser más directos y sin el filtro de un secretario de Hacienda. La UBA es parte del país, pero si uno se queda defendiendo los intereses de dónde está, lo que termina defendiendo es un rol corporativo.

-¿Quiénes son los referentes de Evolución?

-Hicimos un plenario en Santa Fe y definimos los roles que teníamos en cada distrito. Para eso trabajamos para armar el espacio y ampliar la gobernabilidad. No nos sumamos a una política de grieta, porque creemos que así no se puede gestionar después. Argentina no se puede gobernar sólo con el que gana. Necesitamos medidas para dentro de mucho tiempo y hay mostrarle a la política y a los inversores que se pueden llevar a cabo con el resto de las fuerzas.

-Evolución y el presidente del comité nacional Gerardo Morales expresan en estos comicios la socialdemocracia alfonsinista. ¿Podrían convivir en JxC si la referente es Patricia Bullrich?

-Creemos que Argentina necesita tener un Estado eficiente, para contrarrestar las desigualdades y cobrar menos impuestos a los que producen en el país. No nos podemos dar el lujo de malgastar recursos, porque se genera el peor de los ajustes, que es la inflación; y una mega devaluación cada 10 años. Todo el que esté de acuerdo con esto puede convivir con nosotros. Pero creemos que los caminos se tienen que hacer dialogando con el resto. Tener firmeza a la hora de tomar decisiones y las que se toman en el Congreso, poder mantenerlas. Pero para eso necesitas legisladores y eso no te lo da sólo ganar las elecciones, sino construir una mayoría.

-¿Podría ser ministro de un gobierno de Larreta?

-Puedo ser convocado y voy a estar donde haga falta que esté. Hoy me imagino como vicerrector de la UBA hasta el final de mi mandato. Me quedan dos años. Creo que cuando uno labura en una organización política puede tratar de incidir en que lugar va a estar, pero los lugares que ocupa lo terminan definiendo el resto, desde las necesidades y saberes de cada uno. No me preocupa qué lugar voy a tener.

-¿Le molesta que le digan que es el interlocutor de Evolución y uno de los principales de la UCR?

-Todo lo que vincule a una persona al diálogo con el resto, está bien. Si estás seguro de cuáles son tus ideas, no tenes que tener problemas en dialogar con nadie. Si alguien hace política y tiene problemas de dialogar con todos, no existe. Eso es para los que se hacen los duros para hablarle a un sector. Uno tiene que ser firme y no tener problemas en dialogar con quien sea.

-¿Cuán importante para el futuro de Evolución es la elección que haga Lousteau en la Ciudad?

-Seguramente mucho, pero la gran ventaja de Evolución es que tiene un dirigente nacional, con vocería nacional, pero con vocación de mostrar otros liderazgos. Estoy seguro que si es jefe de Gobierno, Martín (Lousteau) va a mostrar a los gobernadores y a los intendentes de cada lugar del país para destacarlos.

-Sigo sin saber cuál es su futuro...

-El radicalismo tiene varios gobernadores y cientos de intendentes que gestionan bien. Y lo mejor que tiene, es la militancia. Con ser un militante, me alcanza.