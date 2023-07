El pica pica de Larreta y Juez, De Loredo entre dos fuegos y la campaña de Mestre

En Canal 10 de Córdoba contó detalles de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta de la semana pasada. Se hizo el duro: “No quería hacerlo, porque estaba de mal humor, pero me insistieron y fui. Sentí que no confiaron, que se habían comido una operación. Me dio sus explicaciones, pero para mí me soltaron la mano… Y después apareció el audio de Gerardo Morales. Parecía que no querían ganar Córdoba. Ahora se están lamentando todos”.