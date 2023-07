El oficialismo no logró cuórum y fracasó la sesión para nombrar a 75 jueces

El oficialismo no consiguió el cuórum que necesitaba en la Cámara de Senadores

El Frente de Todos no pudo realizar este miércoles la primera sesión en el Senado en tres meses, en la que tenía previsto aprobar 75 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. No alcanzó al cuórum por la ausencia del rionegrino Alberto Weretilneck , uno de sus habituales aliados; que se sumó a la resistencia a colaborar de los exoficialistas Guillermo Snopek y Edgardo Kueider .

De todos modos, sin el gobernador electo de Río Negro el retorno de los migrados del Frente de Todos hubiera sido inocuo, porque no se habría llegado a los 37 votos necesarios para el cuórum. Como explicó Letra P, Kueider nunca confirmó que colaboraría, pero recibió una fuerte presión de su ex jefe José Mayans, quien se comunicó con el gobernador Gustavo Bordet para asegurarse su presencia. No lo logró.