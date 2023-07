El álbum de fotos de Jorge Macri que no pudo armar Lousteau

La exgobernadora bonaerense decidió no competir en comicios este año, pero desde mayo avisó que iba a jugar con el dirigente amarillo en el pleito del 13 de agosto. “La competencia siempre es buena, en la vida y la política, no es eso lo que nos hace daño, sino que no sea sana y con altura. Pero la confirmación de un candidato único del PRO en la Ciudad va en el buen sentido, como en el caso de Jorge”, planteó Vidal.