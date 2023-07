-¿Le molesta la chicana sobre que usted no es intendente y tampoco es bonaerense?

-No, para nada.

-¿Está dentro de las reglas de juego?

-Depende para qué. No lo tomo de esa manera. Tengo gran parte de mi vida desarrollada en la provincia de Buenos Aires, no sólo desde mi niñez en Mercedes, sino también donde crié a mis hijos. Después de la crisis de 2001, me instalé en Pilar. Tengo un cariño enorme por la provincia y además esa discusión ya la saldó la sociedad en 2021.

Respecto a su plataforma de gobierno, el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires asegura que la está diseñando con el Instituto República, una suerte de versión larretista del Instituto Patria que dirige José Luis Acevedo, y la Fundación Pensar, el think tank argentino que viene elaborando estrategias electorales para el PRO desde la época de Mauricio Macri. "Podría resumir lo que trabajamos en tres ejes: quiero una provincia ordenada, segura y productiva", remarca en diálogo con este medio.

Sé muy bien que gobernar la Provincia es agarrar una "papa caliente". El que "gobierna" ahora, la terminó soltando. Como hicimos en 2021, este año los que #QueremosLoMismo vamos a recuperar la provincia para su gente y a terminar con años de abandono y decadencia. pic.twitter.com/BwMZBO8317 — Diego Santilli (@diegosantilli) July 13, 2023

En este sentido, el precandidato a gobernador asegura que pretende llevar adelante su programa rodeado de intendentes, a quienes incluso pretende convocar para que se sumen a su gabinete. "Voy a gobernar con los mejores intendentes en el gabinete", dice y enumera a una seria de dirigentes de peso que acompañan su lista como Julio Garro (La Plata), Ezequiel Galli (Olavarría), Miguel Lunghi (Tandil) y Javier Martínez (Pergamino), además de Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), quienes lograron colgarse de las dos boletas bonaerenses.

La promesa de llegar a la gestión rodeado de jefes comunales es una constante en las campañas. Lo hizo primero María Eugenia Vidal, quien gobernó cuatro años sin participación de jefes comunales propios ni de sus aliados radicales, y lo hizo Axel Kicillof -"Voy a gobernar muy cerca de los intendentes", dijo en una entrevista con Letra P en la previa de las elecciones de 2019-, quien abrió las puertas de su gabinete a los intendentes tras la derrota en las primarias de 2021.

Quizá por estos antecedentes es que Santilli rescata sólo algunas políticas de la exgobernadora bonaerense devenida en diputada porteña. "Hay muchas cosas que ha emprendido María Eugeniva, que son muy positivas e importantes. Después, cada uno tiene su impronta. Mi política social será generar trabajo. En términos de inseguridad, voy a ir al frente y voy a buscar a los chorros hasta abajo de la cama y en términos de producción ya presenté junto a Diego Valenzuela una reducción de 500 tasas que hoy te cobran en la provincia", sostiene.

Diego Santilli 4.jpg Diego Santilli, en la redacción de la corresponsalía bonaerense de Letra P.

-¿La interna virulenta entre Larreta y Bullrich lo perjudica?

-Cuando voy a los municipios, la gente me dice "no se peleen, por favor, gánenle al kirchnerismo". Hay que ser coherentes con eso, no me vas a encontrar en esa discusión y en esa pelea. La gente quiere que le resolvamos los problemas.

-Parece que Bullrich no comparte esa idea.

-Es un problema de los demás. Soy un tipo de convicción y de firmeza.

-¿El modelo Jujuy es un modelo a seguir?

-No podemos comparar Jujuy con la provincia de Buenos Aires. Ahora, en el marco de lo que decís, sí tiene que haber orden y orden es para que vos puedas producir, para que los servicios de agua, cloaca y seguridad se presten. Para que tengamos paz. ¿Y vamos a tener problema? Seguramente tengamos problemas, pero hay que bancársela y ese es el camino.

Con estos ejes de campaña, Santilli pretende visitar unos 70 municipios desde que se oficializó su precandidatura hasta el inicio de la vida electoral. Como sea, la principal apuesta estará en el conurbano bonaerense, la región hegemonizada por el peronismo en la que es conciente que su presencia es determinante para fortalecer el proyecto nacional de Larreta.