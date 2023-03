MENDOZA (Enviado especial) El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, combinó en los días que estuvo en esta provincia cuyana la agenda institucional con la rosca política que rodea a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Alojado en el exclusivo Park Hyatt Mendoza, concedió una entrevista a Letra P y negó ser el candidato presidencial del Frente de Todos. No obstante, afirmó que si lo convocan para dar pelea electoral se anotará con gusto. "Cuenten conmigo, no puedo ser indiferente", dijo y aclaró que no pretende ser el único candidato como sucedió en 2015. "Hay que utilizar las PASO", afirmó.