Cuarta sección: microproselitismo peronista para retener seis bancas

El peronismo de la Cuarta sección electoral de Buenos Aires -bastión del voto agropecuario- busca a través de 19 microcampañas focalizadas en cada uno de los distritos que conforman la sección retener las seis bancas de Diputados que consiguió en 2019, cuando el Frente de Todos (FdT) estaba en alza y el peronismo volvió al poder central. La tarea no es sencilla, pero pese a las dificultades, la dirigencia de Unión por la Patria (UP) en la región es optimista. El desafío incluye, además, triunfar en tres distritos gobernados por Juntos por el Cambio (JxC) a caballo de dirigentes massistas: Chacabuco, Rivadavia y Bragado. Aunque el Frente Renovador es fuerte en esos distritos, la agenda de campaña de Sergio Massa no llegó a ese terruño donde pisa fuerte el diputado y ex ministro de Transporte Alexis Guerrera.