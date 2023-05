Bettina Romero, intendenta de Salta: "No todos los políticos somos lo mismo"

Live Blog Post

Bettina Romero llamó a votar “con responsabilidad y sin miedos”

La intendenta de la capital salteña, Bettina Romero, votó en la escuela Benjamín Zorrilla, en las elecciones en las que busca su reelección.

“Votemos con alegría, votemos con responsabilidad, sin miedos, mucha gente sintió aprietes. Hoy es un día donde lo que vale es lo que uno razona, compara, analiza, quién es quién, qué queremos para Salta”, afirmó en declaraciones a Informate Salta.

https://twitter.com/RomeroBettina/status/1657751168238452738 Que alegría ir a votar junto a mi familia ♥ este año se cumplen 40 años de la democracia argentina y es importante entender que el derecho de votar es un logro que se consiguió y se mantiene con el esfuerzo y el compromiso cívico de todos. pic.twitter.com/RZMGHZqPbP — Bettina Romero (@RomeroBettina) May 14, 2023

"El descontento es con la mala política, no todos los políticos somos lo mismo y no todos creemos que está todo perdido, le he demostrado que podemos tener una cuidad pujante, una ciudad en la que nos animemos a trabajar y nivelar para arriba", señaló la intendenta que busca otro periodo dentro de la alianza que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz. Su principal rival es Emiliano Durand, que también forma parte del armado del mandatario.