Axel Kicillof promulgó la ley de endeudamiento por U$S 3.035 millones y espera el aval de Nación

El gobernador Axel Kicillof promulgó este martes la Ley 15.561 que autoriza a Buenos Aires a endeudarse por hasta USD 3.035 millones, pero la operación enfrenta un obstáculo clave: requiere el aval del gobierno nacional para acceder a los mercados de deuda , y tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo anticiparon que no lo otorgarán.

La normativa, sancionada el 4 de diciembre por la Legislatura bonaerense y publicada hoy en el Boletín Oficial -al igual que la ampliación del directorio del Bapro- habilita al Ejecutivo a contraer deuda por USD 1.045 millones para cubrir vencimientos de 2025 y otros USD 1.990 millones para refinanciar pasivos, atender el déficit financiero y financiar obras de infraestructura, energía y proyectos sociales.

El núcleo del conflicto es que cualquier operación de endeudamiento provincial debe ser autorizada por la Nación porque la garantía última es la coparticipación de impuestos. Caputo sostiene que Buenos Aires incumple la Ley de Responsabilidad Fiscal al aumentar el gasto corriente por encima de la inflación, por lo que "técnicamente, lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación".

La administración provincial rechaza ese diagnóstico y sostiene que el endeudamiento busca refinanciar vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal (2015-2019). Durante ese período, la deuda bonaerense en dólares creció de USD 9.400 millones a USD 12.000 millones, con un cambio de composición crítico: pasó del 58% al 82% en moneda extranjera. Vidal colocó USD 5.000 millones en bonos bajo ley extranjera, que Kicillof debió reestructurar en 2020-2021.

Desde el equipo económico bonaerense remarcan que los servicios de deuda representan el 7% de los recursos corrientes netos de coparticipación, muy por debajo del límite del 15% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Solo en 2026, la Provincia debe afrontar vencimientos por USD 2.545 millones. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, advirtió que si la negativa se basa en razones políticas, el gobierno provincial evaluará presentar una denuncia.

Guiño a los intendentes

La ley promulgada también garantiza la llegada de fondos para los intendentes, que se usó como prenda de negociación durante el tratamiento de la ley en la Legislatura. Lo hace a través de la creación del Fondo de Emergencia Municipal, que se integra con el 8% de los recursos del endeudamiento y tiene una garantía mínima de $250.000 millones para los 135 municipios. El 70% se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% financiará programas provinciales. La norma condona, además, las deudas municipales por los fondos COVID, una demanda sostenida por intendentes de todos los espacios políticos que fue clave para conseguir los votos en la Legislatura.

La ley incluye también la emisión de Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026 y autoriza a Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) a endeudarse por USD 150 millones y USD 250 millones respectivamente. La norma crea además una Comisión Bicameral de Seguimiento con facultades para requerir información al Ejecutivo y recibir reportes trimestrales sobre la evolución de la deuda pública.