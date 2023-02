Todo sigue igual: a 72 horas, la mesa del FdT no tiene patas ni cabeza

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Los días pasan y la mesa política convocada por Alberto Fernández para el próximo jueves 16 en la sede del PJ nacional sigue sin patas ni cabeza: a 72 horas del evento, las principales figuras del Frente de Todos (FdT) no saben aún quiénes irán y menos aún cuál será la dinámica del encuentro. En La Plata avisan que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no tiene invitación y desconfían de la voluntad del Presidente para que el encuentro se concrete con éxito. Las especulaciones y versiones entre otras tribus están a la orden del día. Como sea, luego de la tregua que parecen haber acordado el primer mandatario y Eduardo de Pedro, el ministro de Interior sería el primer cristinista designado para el evento en el edificio ubicado en calle Matheu.

La mesaza imposible del Frente de Todos, como contó Letra P, sigue sin encontrar rumbo. De una nueva rueda de consultas de este medio surge que todavía nadie tiene claro quiénes serán los comensales. Kicillof, el gobernador de la provincia del 38 por ciento del padrón electoral nacional e hijo político dilecto de la vicepresidenta Cristina Fernández sigue sin convite oficial.

“A Axel no lo convocaron a ninguna reunión”, aseguraron a este medio desde un despacho contiguo al del mandatario y analizaron que las desaveniencias tienen que ver con una “intención” de la Casa Rosada de frenar la reunión que él mismo convocó, presionado por sus socios de la coalición de gobierno. “Alberto no quiere que la reunión suceda, por eso genera este quilombo, para que no pase”, descargó la fuente con despacho en el edificio gubernamental de calle 6, en La Plata.

En la misma línea, otras tribus del Frente de Todos dijeron desconocer cómo se cerrará la convocatoria. Por caso, los intendentes del poderoso conurbano bonaerense, esos que se sentaron a la mesa de Merlo y a la posterior en Olivos, tampoco tienen invitación. “Parece que como no se pusieron de acuerdo en quiénes iban a ir en representación de los intendentes y quiénes (en representación) de los gobernadores, los habrían bajado de la primera reunión y se incorporarían en una posterior”, afirmó un dirigente del Movimiento Evita que viene siguiendo las negociaciones.

Según esta versión, ante el eventual desacuerdo para designar representantes entre los intendentes y los gobernadores estos no serían parte del encuentro del próximo jueves a las 19 en la sede nacional del PJ y sólo habría cinco representantes de la vicepresidenta, cinco del Frente Renovador de Sergio Massa y cinco del albertismo. Por decantación, los movimientos sociales y los sindicatos tampoco serían de la partida.

En el Frente Renovador ratifican que ese espacio político tendrá cinco representantes en la mesa y que será una definición del ministro de Economía. No obstante, no confirman aún si el propio Massa estará presente.

En la última reunión que tuvo en Olivos con intendentes e intendentas de la Primera y la Tercera secciones electorales, el Presidente pidió “bajar las expectativas” respecto de la mesa a la que convocó y tanto pedían sus socios.