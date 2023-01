Máximo reapareció y agitó la interna: “Cristina nunca maltrató a Alberto”

En su reaparición pública después de meses de silencio, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, apuntó contra el presidente Alberto Fernández, a quien le reclamó otro tipo de intervención en la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner porque, dijo, “tiene una responsabilidad que no puede esquivar”. Además, negó que el jefe de Estado haya sido “maltratado” por su madre: "Lo trató entre algodones".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Kirchner dio una extensa entrevista al portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, en la que habló de la última interna en el gabinete nacional, en la que defendió al ministro del Interior Eduardo De Pedro y fustigó al entorno presidencial, a quien se refirió como “personajes menores”. Además, volvió a reclamarle al Presidente la conformación de una mesa política del Frente de Todos y propuso “renegociar” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Después de la pandemia Cristina empezó a marcar algunas cosas en el terreno de lo económico y el Presidente lo tomó mal. Yo que he estado siempre ahí te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, nunca en mi vida. Lo trató entre algodones. Es más dura con Wado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó. Ahora, ¿es firme en las discusiones? Claro que sí, ¿cómo podría ser de otro modo? Fue el propio gobierno el que instaló esas versiones y ahora ponen todos cara de distraído y no es así”, disparó el líder de La Cámpora en la entrevista con el escritor Marcelo Figueras.

También podés leer La amenaza fantasma

Además, dijo que le “costó mucho” la relación con Fernández. “Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice entre otras razones porque quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera”, contó.

Sobre la situación judicial y política de su madre, Kirchner abonó la teoría de la “proscripción”. “Con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos”, aseguró. “A Cristina le dieron por todos lados, difundieron sus conversaciones con (Oscar) Parrilli, le reventaron la casa, le hicieron papa la salud de la hija, y aun así, va y les gana la elección. Esos tipos no la pueden contar… ¿Ves que el sector privado también es ineficiente? Entonces apelan a su último recurso: antes sacaban tanquecitos y ahora sacan juececitos y te dicen hasta acá llegaste”, agregó.

También podés leer Cristina, Alberto y Massa: las guerras de hoy y las que vienen

Para el diputado nacional, es Fernández quien tiene la “responsabilidad” de intervenir para cambiar esta situación. “Quien tiene un rol fundamental en este asunto, que no puede esquivar, es Alberto Fernández, Presidente de la Nación y además presidente del Partido Justicialista, más allá de nuestros debates, discusiones y diferencias. La responsabilidad está en sus manos”, afirmó

En términos políticos, Kirchner insistió con la conformación de una mesa de discusión del FDT. “Todavía tenemos oportunidad de debatir e ir adelante, hemos reclamado la apertura de una mesa política, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa”, sostuvo.

También podés leer Máximo Kirchner, un mariscal en las sombras

Sobre el acuerdo con el FMI, Máximo Kirchner relató cómo fueron los pormenores de su renuncia a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos el año pasado, y contó que le pidió a Alberto Fernández que no diga públicamente que era un buen acuerdo.

“Ahí le pido a Alberto que no diga públicamente que se trata de un buen acuerdo porque no lo es, porque las cosas que estaban diciendo que pasarían no iban a pasar. Pedí que fuésemos frontales con la sociedad, que explicásemos que teníamos una pistola en la cabeza”.

Y reclamó salir del actual acuerdo con una respuesta política. "Hoy el FMI sigue sin explicar cómo se le ocurrió prestar esa plata por fuera de sus propios reglamentos y estatutos. Que me traigan a los técnicos que pensaron que la Argentina podría devolver esa suma de dinero. Entonces que la resolución también sea política. Porque de ser sponsors de Macri pasaron a recuperar la memoria y acordarse de que eran un organismo multilateral de crédito que no ahora no puede permitir una solución que no sea técnica… Estafadores, son”, lanzó.