Cumbre de la mesa bonaerense PRO, con internas y listas cruzadas en el temario

LA PLATA (Corresponsalía) La mesa bonaerense del PRO, a la que se sientan los principales líderes territoriales, legislativos y partidarios se reunirá en su primera cumbre presencial del año. Será el próximo viernes en Olavarría y tendrá como temas destacados de la agenda las internas en los distritos, la posibilidad de definir más adelante una candidatura única para la gobernación -que hoy se disputan casi mano a mano los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli- y la eventual conformación de listas cruzadas con la Unión Cívica Radical (UCR), que hoy tiene como único dirigente lanzado a Maximiliano Abad y a Martín Tetaz en gatera, en representación de Evolución. A contramano de lo que pareciera ser una interna inevitable entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dirigentes del principal distrito electoral piensan en avanzar con la estrategia de la de la “Y”.

Según pudo saber Letra P, el primer encuentro presencial de la cúpula amarilla, que se llevará a cabo después de dos reuniones virtuales previas, tendrá lugar en Rincón Soñado, un amplio complejo hotelero y turístico de Sierras Bayas, en el distrito gobernado por Ezequiel Galli.

Habrá empanadas, asado y bebidas varias para los cerca de 30 comensales que se verán las caras después del último foro de intendentes PRO realizado en Balcarce, y en el inicio de un año electoral clave para el partido. “Vamos a juntarnos a ordenar la interna”, resumió a este medio uno de los hombres de peso de Juntos por el Cambio (JxC).

La frase hace mención a la idea de comenzar a delinear a un solo candidato a la gobernación bonaerense, para la que si bien destacan Ritondo y Santilli también hay otros anotados, como el intendente Néstor Grindetti, el principal arquetipo del macrismo clásico, que cuenta con el respaldo del expresidente Mauricio Macri y la presidenta del partido, Patricia Bullrich; el senador bonaerense Joaquín de la Torre y el jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, ambos también con el acompañamiento de la exministra de Seguridad.

De ahí para abajo también buscan acuerdos. En principio, hay amplio consenso en que no haya internas en los 20 distritos que gobiernan y blindar candidaturas relevantes en otra veintena de municipios que no gobierna el partido amarillo, donde hizo una buena elección en 2021.

Después de esta agenda, en el mediano plazo, los líderes partidarios deberán decidir si avanzan con la conformación de listas cruzadas con el radicalismo. Como dio cuenta Letra P, es algo que ya se habló en las horas previas del foro de intendentes en Balcarce. En principio, porque todos coinciden en que sin internas en la provincia tienen más chances de arrebatarle el poder a Axel Kicillof, pero también porque observan cierta permeabilidad a llegar a un acuerdo con un radicalismo que no logra instalar un candidato a presidente y otro a la gobernación suficientemente taquilleros como para competir. El diputado Abad y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aparecen primeros en el radar para una vice que lleve a un amarillo al tope de la lista.

Se espera que lleguen a Olavarría todos los integrantes de la amplia cúpula provincial: los 19 intendentes y una intendenta, entre los que se destacan Grindetti, Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Pablo Petrecca (Junín), Héctor Gay (Bahía Blanca), Soledad Martínez (Vicente López) y el anfitrión y único armador del larretimos en la Séptima sección, Galli (Olavarría); los dos principales candidatos a la gobernación –Ritondo y Santilli–; el presidente del partido en Buenos Aires, Jorge Macri; las tres principales espadas en la Legislatura, Adrián Urreli, Alex Campbell y Christian Gribaudo; y los dos representantes de los dirigentes que no gobiernan sus distritos Martiniano Molina (Quilmes) y Ramiro Tagliaferro (Morón).

Las únicas ausencias que se prevén son las de Gerardo Milman, a quien Bullrich corrió tras el escándalo por los contratos irregulares y su presunta vinculación con el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández, y la del intendente Martín Yeza (Pinamar), quien va a estar cerrando en los días previos una cumbre de mandatarios locales de todo el globo en la India, como parte del programa Next gen democracy, en el que se intercambian ideas y proyectos sobre el funcionamiento democrático.

En paralelo, las fuentes consultadas advierten que más allá de los acuerdos internos posibles, el escenario nacional presenta hoy una interna inevitable entre Larreta y Bullrich y, para colmo, son varios los que no descartan que Macri decida a ir por su revancha. En una comunicación vía Whatsapp que tuvo con un intendente que milita su nombre el expresidente destacó las menciones que el jefe comunal hizo en medios de comunicación respecto a sus cuatro años de gobierno y la necesidad -a su entender- de que vuelva a competir por la presidencia este año. “No dice que sí, tampoco que no, pero comentarios así no vienen de un líder que no esté dispuesto a jugar de nuevo. Ojalá lo haga”, apuntó.