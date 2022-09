Bolsonaro vs. Lula: las diez claves de la primera batalla

Este domingo, Brasil acudirá a las urnas para realizar la primera vuelta electoral en un anticipado mano a mano entre el presidente que busca la reelección, Jair Bolsonaro, y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a volver al Palacio de Planalto. A continuación, las claves de una jornada que marcará el futuro del gigante sudamericano.

La mitad más uno

La gran apuesta del PT es ganar en primera vuelta con los votos necesarios para evitar el ballotage con Bolsonaro, que podría generar la coalición del voto antipetista y dificultar el regreso al poder del dirigente metalúrgico. Para ello, necesita el 50% de los votos más uno, un número alto que, desde la recuperación de la democracia, en 1985, solo consiguió Fernando Henrique Cardoso en 1998. Si bien las encuestas anticipan una victoria de Lula, hay discrepancias sobre si lo hará o no este domingo.

El voto útil

Para conseguir su gran objetivo, Lula busca reunir a la población descontenta con Bolsonaro más allá de la afinidad con su programa progresista. Para esta prueba electoral, el expresidente no apuesta a reunir solo a la izquierda, sino a los sectores que busquen desprenderse de Bolsonaro. Su coalición electoral, la más grande desde la vuelta de la democracia, así lo demuestra: desde el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) hasta su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, un líder conservador del establishment de San Pablo.

El 53%

El padrón electoral está compuesto por 156 millones de personas, de las cuales 82 millones son mujeres, es decir, el 53%. El segmento femenino que tiene entre 30 y 44 años llega al 16%, el más grande en cuanto a edad y género. Por ello, ambos candidatos buscan esos votos. Durante la campaña, Bolsonaro le dio mayor poder y espacio a su esposa, Michelle; profundizó su discurso en defensa de la “familia” y se disculpó por sus polémicos comentarios contra las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Por su parte, Lula prometió mayor igualdad de género, criticó el machismo del presidente y anticipó mejoras económicas para las familias.

El voto religioso

Durante las últimas semanas de campaña, ambos candidatos afinaron la mira en torno a la comunidad religiosa, especialmente sobre la evangélica, que durante los últimos 20 años se duplicó y en la actualidad representa al 27% del padrón electoral. En 2018, esas iglesias fueron una parte fundamental de la victoria de Bolsonaro y aún hoy son uno de sus sectores más fieles. Según todas las encuestas, el presidente ganaría cómodo en este sector con una diferencia que podría llegar a ser superior a los 20 puntos. Por su parte, Lula apuesta no a ganar, sino a achicar la diferencia. Cuanto más estrecha sea, más probabilidades de imponerse directamente en primera vuelta.

La juventud

La justicia electoral habilitó a un millón 100 mil jóvenes de 16 y 17 años a votar por primera vez, el número más alto de la historia. Por eso, durante los últimos días el PT incentivó la campaña de artistas, como la cantante Anitta o el cantante drag queen Pablo Vittar, influencers, como Felipe Neto, o productores, como KondiZilla, quienes pueden ser desconocidos para algunos, pero cuentan con millones de seguidores en redes sociales y una gran capacidad de movilización.

El sudeste

En sus inicios, el PT se forjó en las industrias de San Pablo y el Sur de Brasil. Durante sus primeros años, le costó penetrar en el Norte. Hoy, 40 años después, la tendencia es al revés: es fuerte en las regiones pobres del Norte y sufre el alejamiento del Sur, donde creció la agroindustria y se fortaleció Bolsonaro. En los últimos días de campaña, Lula concentró sus actos en esta zona y relegó la región septentrional a pesar de las críticas internas. La distancia que haya entre los candidatos en los estados sureños podrá marcar la posibilidad de la victoria opositora sin segunda vuelta. Para ello, serán importantes los números finales de San Pablo y Río de Janeiro.

Minas Gerais

Cuenta la historia local que quien gana el populoso estado de Minas Gerais, que reúne el segundo electorado más grande del país con el 10%, gana la elección a nivel nacional. Solo un hombre se convirtió en presidente sin imponerse en territorio mineiro: Getúlio Vargas, en 1950. En la previa, las encuestas le son favorables a Lula. Según el último sondeo de IPEC, el PT conseguiría allí el 46% contra el 31% de Bolsonaro.

Las encuestas

Todos los sondeos de opinión coinciden en que Lula ganaría este domingo, pero algunos difieren en si le alcanzará para evitar la segunda vuelta. De todas maneras, las encuestas no son una ciencia exacta y la probabilidad de error, algo que suele ocurrir en la región, no se puede descartar. Además, en la oposición existe el temor al “voto oculto”, es decir, la posibilidad de que los análisis no logren captar al electorado bolsonarista que evita responder o que no lo dice en público. Por eso, a pesar de que las encuestas le sonríen al PT, todavía no son garantía de nada para Lula.

La reacción

“Si no gano con el 60% es porque hay algo raro”, dijo Bolsonaro hace unos días en un acto de campaña. Desde el año pasado, el jefe de Estado agita la posibilidad de desconocer el resultado electoral si no le es favorable en base a un supuesto “fraude” a partir del sistema de voto electrónico que tiene el país desde hace casi 30 años. A pesar de que la Justicia y el Tribunal Superior Electoral ratificaron la eficiencia de las urnas computarizadas, el presidente no abandona su discurso incendiario y amenaza con no aceptar una victoria de Lula. El temor aumenta al recordar la toma del Capitolio de los Estados Unidos por parte de hordas seguidoras del expresidente Donald Trump, uno de los referentes internacionales de Bolsonaro.

La respuesta internacional

Ante la posibilidad de rechazar una derrota, el rol que jugará la comunidad internacional en la noche del domingo podrá ser fundamental. Desde la campaña del PT alientan a los países aliados a generar un rápido pronunciamiento para achicar el margen de maniobra de Bolsonaro. La tensión es tan alta, que incluso Estados Unidos ratificó su confianza en el sistema electoral y rechazó la posible maniobra del oficialismo. En un mundo marcado por la incertidumbre y la violencia, la jugada del presidente genera preocupación.