Ritondo a Bullrich: "El que gobierna es Larreta"

El diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo remarcó que "el que gobierna es Horacio Rodríguez Larreta" tras los críticas que recibió el jefe de Gobierno porteño por parte de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por el operativo policial del sábado en Recoleta durante la movilización en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Los demás podemos dar una opinión, pero yo prefiero discutir las diferencias adentro", aseguró en la previa al almuerzo que compartía la dirigencia del partido este lunes.

De todas formas, el legislador buscó conciliar con la ex ministra de Seguridad y reparó en que "Patricia tiene una mirada que todo el mundo sabe, es una experta en seguridad.

"Yo creo que no es una discusión que tengan que tener sobre el tema del vallado, ni que haya que profundizar. El intento de Horacio tiene que ver con proteger a los ciudadanos", evaluó.

Larreta le pidió a CFK "no echar más leña al fuego"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que "no siga echando más nafta al fuego" y anunció que ya fue apelado el fallo del juez Roberto Gallardo que ordena retirar el vallado dispuesto en las inmediaciones de la casa de la expresidenta, en Recoleta.

"A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia, que no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones. La violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social”, sostuvo.

En esa línea, definió a las expresiones de la exjefa de estado como "distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país”.

El alcalde porteño formuló sus dichos durante una visita que realizó este martes al Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, donde manifestó su “orgullo” por la actuación policial durante el operativo que la fuerza desplegó el sábado en los alrededores del domicilio de la exmandataria.

"Estoy orgulloso, lo hicieron con muchísima responsabilidad, aun cuando fueron agredidos y terminamos con 20 efectivos heridos. No hubo un solo manifestante herido, lo cual es una muestra más del profesionalismo de la Policía", manifestó y remarcó que "solo en la Argentina uno puede tomar como una provocación el hecho de poner una valla".

En cuanto al fallo judicial, indicó que ya fue apelado y que el magistrado será recusado.

"Ayer vimos cómo un juez, que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta de forma muy confusa que liberemos la calle. Nadie nos puede obligar a no ejercer nuestras obligaciones, no nos vamos a correr de la obligación de cuidar a los vecinos de la ciudad", señaló.